Una Vita: Telmo trascorre una notte con un’altra donna? La proposta

Anticipazione Una Vita: Telmo riceve una proposta scandalosa da Alicia

Le anticipazioni di Una Vita vedono Telmo ricevere una proposta davvero indecente da parte di una donna. Stiamo parlando di Alicia, la ragazza che giunge ad Acacias per sostenere l’accusa di Samuel. Quest’ultimo, ricordiamo, denuncia il prete di aver abusato di Lucia. La nuova arrivata, in cambio di denaro, sostiene di essere stata abusata da Telmo, quando ancora quest’ultimo non era diventato sacerdote. Chiaramente questa forte accusa non è altro che uno stratagemma utilizzato dall’Alday per allontanare definitivamente Telmo. Dopo la testimonianza di Lucia, la quale sostiene inaspettatamente l’accusa di Samuel, il prete viene allontanato da Acacias. Attraverso una promessa, Espineira decide di far tornare nel ricco quartiere il prete. Ed è proprio subito dopo il suo ritorno che Telmo riceve una proposta scandalosa da Alicia. In particolare, il tutto accade quando Celia e Felipe iniziano a sospettare di lei. Per evitare che il suo piano abbia una conclusione negativa, Samuel chiede alla donna di lasciare il quartiere, minacciandola.

Una Vita anticipazioni, Samuel abbandona Alicia: la Villanueva pronta a raccontare la verità

Alicia si ritrova improvvisamente con le spalle al muro. La donna, che inizialmente appare come un’alleata di Samuel, decide di passare dalla parte di Telmo. Abbandonata dall’Alday, la nuova arrivata resta comunque ad Acacias. In particolare, incontra il prete e dimostra di essere pronta a rivelare tutta la verità a Lucia. Alicia vuole confessare alla Alvarado di essere stata pagata da Samuel per mentire sul conto di Telmo. Infatti, i due in passato hanno condiviso una notte di passione insieme, ma con il consenso di entrambi. Buone notizie per il prete, se non fosse per il fatto che Alicia vuole in cambio qualcosa di inaspettato!

Anticipazioni Una Vita: Alicia vuole trascorrere un’ultima notte di passione con Telmo

Alicia può confessare tutta quanta la verità a Lucia, ma vuole prima trascorrere un’ultima notte di passione con Telmo. Quest’ultimo rifiuta la proposta indecente della donna, ricordandole di aver fatto voto di castità. La Villanueva non perde, però, le speranze e cerca in tutti i modi di convincerlo. La donna si dice certa del fatto che il Signore perdonerà Telmo, in quanto la sua infedeltà salverà Lucia. Il prete si concede, dunque, ad Alicia?