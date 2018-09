Anticipazioni Una Vita dall’1 al 5 ottobre: un falò con il fantoccio di Ursula

Una Vita anticipazioni prossima settimana: il fantoccio di Ursula bruciato

Le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana rivelano che i domestici vogliono festeggiare San Paolino e tutti insieme decidono di bruciare un fantoccio con le sembianze di Ursula, la perona più odiata di Acacias 38. Mentre stanno per accandere il falò, arriva proprio l’ex governante. La Dicenta rischia di essere linciata dagli abitanti del piccolo quartiere, aizzati dalle bugie di Cayetana. Intanto, quest’ultima porta alla serata alcune cose di German, Carlota, Tirso e Teresa per bruciarle. Antonito vuole aiutare Lolita a trovare un cappello adatto per l’evento. A questo punto, Trini non può fare a meno di pensare che tra i due siano nato qualcosa di speciale, ma la domestica nega. Tutti ormai si sono accorti dell’attrazione che c’è tra il figlio di Ramon e Lolita. Quest’ultima, però, continua a negare. La giovane poi chiede ad Antonito di investire in borsa anche i risparmi di tutti i domestici, ma lui si rifiuta e lei si arrabbia.

Anticipazione Una Vita: Mauro e Teresa scoprono dove si trovano i cadaveri di German e Manuela

Ursula rivela finalmente a Mauro e Teresa dove si trovano i cadaveri di German e Manuela. I due poi riferiscono a Felipe che i corpi della coppia si trovano nei terreni intorno al collegio dedicato a Carlota De La Serna. Inizialmente dichiarano di aver saputo questa verità da un operaio che ha contribuito ai lavori della struttura e che vuole restare anonimo. Ma poi Teresa rivela a Felipe che è stata Ursula a dare loro questa importante notizia. L’Alvarez Hermoso chiede a Mendez un’ordinanza per procedere con l’esumazione.

Anticipazioni Una Vita: Cayetana si rifiuta di scavare intorno al collegio dedicato a Carlota

L’ispettore deve prima chiedere a Cayetana il permesso per scavare. L’uomo rivela alla dark lady che un operaio ha fatto sapere che in quei terreni sono stati seppelliti due fagotti. La figlia di Fabiana capisce subito che dietro tutto c’è Ursula e rifiuta la richiesta di Mendez. Simon rivela a Susana di voler tornare a fare il maggiordomo. La sarta inizialmente si oppone, ma poi non le resta che rassegnarsi.