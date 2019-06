Anticipazioni Una Vita dall’1 al 6 luglio: Blanca plagiata seduce Samuel

Una Vita anticipazioni prossima settimana: Blanca viene plagiata da Cristina Novoa e seduce Samuel

Le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana vedono Blanca provare un grande dolore quando Ursula la porta sulla tomba della sua presunta figlia morta. Poco dopo, la giovane Dicenta conosce Cristina Novoa, una donna bigotta che si dice certa di aver visto la Madonna. Ed ecco che tra le due scatta subito una forte complicità. La donna, però, inizia a fare il lavaggio del cervello alla povera Blanca, consigliandole a non partire per la Svizzera con Diego. Quest’ultimo, profondamente addolorato, decide di lasciare l’appartamento di Acacias 38 sotto consiglio di Samuel. Quest’ultimo, insieme a Ursula, si compiace per essere riusciti a raggiungere i loro scopi. Nel frattempo, Cristina spinge Blanca a redimersi dai suoi peccati, attraverso un cammino di penitenza e conversione. Innanzitutto, la giovane Dicenta dovrebbe interrompere la sua relazione immorale con Diego. Pertanto, Blanca esegue alla lettera i consigli della donna e Carmen inizia a sospettare qualcosa. Anche Leonor pensa che la Novoa abbia un’influenza negativa sulla sua amica. La figlia di Ursula continua a farsi plagiare da Cristina e tenta di sedurre Samuel. Il giovane, però, rifiuta le sue avance. Intanto, Riera si licenzia e Carmen, sicura di potersi fidare, gli confida come la Dicenta la sta minacciando per tenerla al suo servizio. Diego è pronto a tutto pur di portare via Blanca da casa di Ursula, ma non riesce nel suo intento.

Anticipazioni Una Vita: Arturo ha un malore, la decisione su Silvia

Trini vuole aiutare Arturo e Silvia e, per tale motivo, contatta le famiglie dei soldati da rimpatriare. Durante una festa per raccogliere i fondi per l’Associazione, il colonnello accusa un malore. La moglie di Ramon se ne accorge, ma il Valverde minimizza la cosa. Mentre cerca di comprendere il malessere di Arturo, Trini capisce che è semplicemente geloso di Esteban e cerca di rassicurarlo, facendogli presente che Silvia ama solo lui. Il loro matrimonio si avvicina e per mettere a tacere le malelingue, il Valverde chiede alla Reyes di trasferirsi, per qualche tempo, a casa di Felipe e Celia. Ma, ben presto, insieme a Esteban, Silvia capisce che Arturo ha dei problemi di salute. Per tale motivo, la donna cerca di rimandare il suo trasferimento nell’abitazione degli Alvarez Hermoso, ma il colonnello è assolutamente contrario.

Una Vita: Inigo vuole vendere La Deliciosa, la famiglia Palacios pronta a partire per Parigi

Rosina, in quanto prova vergogna, vuole che si sappia che Jacinto lavora nel giardino di casa sua. Inigo teme che Pena possa presto recuperare la sua memoria e inizia a pensare di vendere La Deliciosa. Flora, però, non è per nulla d’accordo. Intanto, Servante si dice sicuro del fatto che tra la giovane e Paquito sia nato qualcosa. Il vigilante, però, nega e rivela di voler aiutare Flora e Inigo e salvare il loro matrimonio. Maria Luisa scrive a Ramon e gli chiede di raggiungerla a Parigi, insieme a tutta la famiglia, per un breve viaggio. Antonito chiede a Lolita di partire insieme a loro per Parigi. Inizialmente la domestica si mostra dubbiosa, ma poi accetta. Grazie all’interno di Trini, Felipe e Celia danno a Lolita la possibilità di partire con il suo amato.