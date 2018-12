Anticipazioni Una Vita dall’1 al 4 gennaio: un incidente, un bacio e un ritorno

Una Vita anticipazioni prossima settimana: Felipe ha un incidente, Antonito parte per lavorare come minatore

Nelle prossime puntate di Una Vita, Celia continua a venire denigrata dai suoi vicini, a causa delle sue foto uscite sul giornale. Ursula finge di esserle vicina in questo momento per lei difficile e organizza una festa a casa sua. Proprio durante il party, Celia decide di confessare a tutti i suoi vicini di aver ripreso a frequentare Felipe. La donna rivela di voler ricostruire il legame con l’ex marito. In realtà, Ursula organizza la festa per continuare a mettere in difficoltà la vicina, con l’aiuto di Carmen. Questa volta il suo diabolico piano non si conclude bene. Felipe sta tornando a casa dopo essere andato a trovare Mauro e Teresa, ma ha un terribile incidente. La carrozza in cui sta viaggiando finisce fuori strada. Celia viene a conoscenza di quanto accaduto e si preoccupa subito per le condizioni dell’ex marito. Maria Luisa continua a intromettersi nella relazione tra Antonito e Lolita, tanto che arriva un acceso scontro con il fratello. Ramon decide di saldare tutti i debiti del figlio, ma poi rivela a Trini che in futuro potrebbero esserci dei gravi problemi economici per la loro famiglia. Infatti, Antonito ha investito male una bella somma di denaro. Dopo di che, Ramon decide di mandare il figlio a lavorare al giacimento d’oro come un minatore. In questo modo, potrà avere la possibilità di saldare il debito. Antonito chiede a Lolita di partire con lui, ma la domestica appare indecisa. La ragazza decide poi di non seguirlo.

Anticipazioni Una Vita: Blanca e Diego si baciano, il ritorno di Leonor

Blanca riesce a far andare via ad Acacias Castora e poi si scontra con la madre. Ursula, dopo aver preso il posto di Cayetana, continua a vendicarsi contro le vicine del ricco quartiere spagnolo. Diego, intanto, comprende chi potrebbe aver permesso alla malvagia infermiera di fuggire. Nel frattempo, il giovane Alday ammette di volersi allontanarsi da Acacias, ma l’ex governante ha in mente per lui un’altra idea. Infatti, fa in modo che ad allontanarsi dal ricco quartiere sia Samuel, che deve prendere parte a un finto appuntamento di lavoro. Ursula fa in modo che Blanca trascorre del tempo con Diego. Quest’ultimo tenta di baciare la figlia di Ursula, che però lo frena. Il giovane Alday ne parla con Simon, a cui chiede qualche consiglio. Ma ecco che arriva il primo bacio tra i due ragazzi e Samuel, per poco, non assiste alla scena. Per i forti sensi di colpa, Diego distrugge poi i mobili della villa Alday. Blanca, in seguito, afferma che tra loro non dovrà più esserci alcun avvicinamento fisico. Intanto, Jaime trova le forze per scrivere un messaggio per i suoi due figli. Samuel e Diego non ricevono, però, il biglietto in quanto Carmen lo consegna a Ursula. Quest’ultima, però, inizia a essere perseguitata da una presenza inquitante e riceve una misteriosa moneta. Diego decide poi di lasciare Acacias, ma prima chiede a Blanca di fermarlo. La giovane annulla il matrimonio con Samuel, ma non blocca la partenza del suo amato. Ad Acacias fa il suo ritorno Leonor, la quale rivela a Liberto e Rosina di essere pronta a trovare a scrivere.

Anticipazione Una Vita: le indagini di Simon, Maria Luisa e Victor

Maria Luisa, attraverso Liberto, scopre che Arturo non è andato in Argentina, bensì in Turchia. Ad Acacias torna Suor Genoveva, la quale chiede a Simon se è davvero intenzionato a sposare Adela. In seguito, la figlia di Ramon si introduce di nascosto nell’abitazione del Valverde, approfittando della sua assenza. Qui trova il ritratto di Ozamn che raffigura Elvira. Subito dopo, Maria Luisa confessa a Simon di aver trovato il quadro nella casa di Arturo. I due, insieme a Victor, si introducono nell’abitazione Valverde, dopo trovano anche la registrazione inviata da Elvira. Susana, nel frattempo, svela ad Adela di essere la madre del suo futuro sposo. Dopo propone a entrambi di vivere con lei dopo le nozze. Convinti che la registrazione della Valverde sia stata fatta prima del naufragio della nave, sia Maria Luisa che Simon lasciano perdere le ricerche. La giovane Palacios chiede anche scusa ad Adela per averla contrastata e Victor organizza la festa per il maggiordomo che sta per sposarsi.