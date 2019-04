Anticipazioni Una Vita dal 7 al 13 aprile: Blanca rinchiusa, il matrimonio

Una Vita anticipazioni prossima settimana: Blanca segregata in casa da Samuel

Nel corso delle puntate di Una Vita, che andranno in onda prossima settimana, Blanca confessa a Samuel di essere innamorata di Diego e di voler lasciare Acacias insieme a lui. L’Alday non accetta questa dichiarazione, tanto che inizia a minacciarla. Non solo, il giovane decide di segregare in casa la moglie. Leonor ha un appuntamento con l’amica e di fronte alla sua assenza inizia a sospettare qualcosa. Blanca cerca di fuggire nella notte, ma Samuel si accorge e riesce a bloccarla, arrivando addirittura a schiaffeggiarla. La figlia di Rosina, attraverso uno stratagemma, riesce ad avere un appuntamento con l’amica. Intanto, con l’aiuto di Felipe e Liberto, Diego riesce a entrare in casa del fratello e tenta di convincere Blanca a fuggire con lui. Samuel scopre l’incontro tra i due amanti e punta contro di loro una pistola. In questo modo, la figlia di Ursula viene costretta dal marito a trattenersi in casa. Ed ecco che la Dicenta, poco dopo, cerca di convincere Samuel a mettere in atto un piano. Secondo l’ex governante, il giovane dovrebbe lasciare libera Blanca, solo in questo modo quest’ultima potrà rendersi conto del fatto che Diego è un uomo inaffidabile. L’Alday, però, non viene convinto dalla suocera.

Anticipazione Una Vita: Maria Luisa e Victor pronti a convolare a nozze, ma prima si presentano dei problemi

Maria Luisa è ormai convinta di avere il malocchio e inizia a pensare di rimandare il suo matrimonio con Victor. La giovane Palacios cambia nuovamente idea e sceglie di convolare subito a nozze con l’amato, nonostante questi cattivi presagi. I problemi continuano per i due innamorati, infatti la chiesa risulta infestata dalle pulci. Non finisce qui: Rosina getta accidentalmente un barattolo di tinta sul vestito da sposa di Maria Luisa. La figlia di Ramon appare nuovamente disperata e decide di sospendere il matrimonio. Successivamente Victor fa una serenata alla sua amata, la quale accetta di sposarlo. Tutti ad Acacias iniziano a prepararsi per assistere alle nozze di Maria Luisa e Victor, che si trasferiranno a Parigi da Leandro e Juliana.

Anticipazioni Una Vita: Arturo battuto da Silvia Reyes

Arturo viene battuto in un duello a schermo da Silvia Reyes, che si traveste da uomo per poterlo affrontare. Il Valverde, quando scopre di aver perso contro una donna, resta deluso. Poco dopo, la new entry si presenta a La Deliciosa e parla di politica insieem a Felipe, Celia e Ramon. Nel frattempo, il colonnello organizza una cena benefica, ma nessuno dei suoi vicini vuole prenderne parte. Ad Acacias arriva la nuova domestica di Arturo, Agustina. Felipe annuncia a Celia di voler entrare in politica. La donna, però, inizia a mostrarsi contraria alla vicinanza tra il marito e Arturo. Intanto, Rosina vuole prendere parte al banchetto del marchese di Bolanos e decide di travestirsi da domestica. La donna, per raggiungere il suo scopo, ruba la divisa di Lolita.