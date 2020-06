Anticipazioni Una Vita dal 7 al 12 giugno: incontri segreti, ricatti

Una Vita anticipazioni da domenica 7 a venerdì 12 giugno 2020: Telmo e Lucia si incontrano di nascosto, Carmen innamorata di Ramon

Le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana annunciano che Telmo ha ormai la certezza che Mateo sia proprio suo figlio. A questo punto, il Martinez non può non immaginare una famiglia insieme al piccolo e a Lucia. Purtroppo questo sogno potrebbe non realizzarsi, in quanto la Alvarado è attualmente sposata con Eduardo. La cugina di Celia comprende di non poter più nascondere i sentimenti che prova nei confronti di Telmo e così i due iniziano a vedersi di nascosto. Questi incontri segreti, però, non durano a lungo. Infatti, Eduardo riesce a scoprire le intenzioni dei due innamorati e, ovviamente, non reagisce affatto bene. Assisteremo anche a un’altra svolta amoroso in questa settimana di giugno 2020. Scendendo nel dettaglio, Carmen riesce a riappacificarsi con Ramon. Non solo, la domestica fa un’importante confessione alla sua amica Fabiana: è innamorata del Palacios. La tensione tra Felipe e Ramon, però, continua a esserci.

Anticipazione Una Vita prossima settimana: Samuel e Genoveva costretti a cedere al ricatto di Ariza

Samuel cerca di trovare una soluzione a quanto sta accadendo a causa dell’arrivo di Ariza. Al fine di non far sapere a Cristobal la loro attuale posizione, l’Alday e Genoveva devono cedere al ricatto nel nuovo arrivato. Pertanto, in questa settimana, vedremo il gioielliere cercare un contatto con il senatore Ojeda Tapia in Marocco, attraverso un giudice che un tempo era amico di suo padre Jaime. Le anticipazioni rivelano che Samuel riesce a mettersi in contatto con il senatore. Non solo, l’Alday ha anche la possibilità di incontrarlo. Come vi abbiamo già anticipato, Samuel e Genoveva non hanno ancora affrontato il vero grande problema, ovvero Cristobal.

Trame Una Vita nuova settimana: Bellita e José vicini a una crisi economica

Cinta finge di essere contraria alla scuola di Madame Olenka. In realtà, la figlia di Bellita è pronta a fare il suo debutto come artista nel mondo dello spettacolo. Intanto, Rosina decide di unirsi alla protesta nata per impedire a un’accademia di ballo di tenere delle lezioni di tango. Duri momenti per la famiglia di Cinta, che riceve una bruttissima notizia. Scendendo nel dettaglio, José rivela a Bellita e ad Arantxa che il teatro a Buenos Aires di loro proprietà è stato distrutto a causa di un incendio. Ora per la loro famiglia si presentano tempi davvero duri, in quanto dovranno affrontare un’inaspettata crisi economica. Nel frattempo, Jacinto e Marcelina decidono di provare a ballare il tango.