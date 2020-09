Anticipazioni Una Vita dal 6 al 12 settembre: un bacio, decisione drastica

Le anticipazioni di Una Vita delle puntate che andranno in onda in Italia da domenica 6 a sabato 12 settembre 2020 annunciano nuove svolte nel quartiere di Acacias 38. Felipe è convinto che Genoveva non sia una persona malvagia, al contrario dei vicini. Per tale motivo, l’Alvarez Hermoso ripone fiducia nella Salmeron. A questo punto, avvicinandosi sempre di più alla moglie del Bryce, l’avvocato cerca di convincerla a liberare Liberto dalle accuse di abuso. Felipe viene poi invitato a un importante evento all’ambasciata brasiliana e decide di farsi accompagnare da Marcia. L’Alvarez Hermoso dimostra di essere molto interessato alla domestica, con cui si crea un evidente feeling. L’avvocato spiega, in seguito, alla giovane come deve comportarsi durante l’evento. Durante gli insegnamenti di ballo, tra Felipe e Marcia scatta un bacio. Ma l’avvocato di Acacias non sa ancora che, in realtà, la giovane sta lavorando per Ursula. Quest’ultima ha iniziato a tenere sotto ricatto la domestica brasiliana, chiedendole di spiare ogni mossa dell’Alvarez Hermoso. Non solo, Felipe sta intanto fingendo di essere interessato sentimentalmente a Genoveva. In realtà, il suo è solo un piano per incastrare la Salmeron!

Una Vita anticipazioni da domenica 6 a sabato 12 settembre 2020: Felipe bacia Marcia, la crisi coniugale tra Liberto e Rosina è ormai irrecuperabile

E mentre Felipe si avvicina a Marcia e continua a portare avanti il suo piano per incastrare Genoveva, La crisi tra Liberto e Rosina sembra ormai irrecuperabile. I vicini cercano di aiutarli ad avere un riavvicinamento, ma la madre di Leonor non è disposta a perdonare il tradimento del marito. Quest’ultimo è stato beccato in compagnia di Genoveva da Casilda, naturalmente Rosina non ha fatto preso bene la situazione. Per tale motivo, il Seler prende una drastica decisione: lasciare la loro abitazione, al fine di non creare ulteriori sofferenze alla donna. Servante e Jacinto hanno preso parte al campionato di biglie, uscendone vincitori. Il marito di Marcelina, grazie a questa vittoria, riesce a tornare in possesso della sua medaglietta.

Anticipazioni Una Vita prossima settimana: Cinta decide di confessare a Rafael i sentimenti che prova nei confronti di Emilio

Cinta non riesce più a nascondere i sentimenti che prova nei confronti di Emilio, tanto che decide di raccontare a Rafael tutta la verità. Scendendo nel dettaglio, la giovane cantante confessa al musicista di non essere innamorata di lui, bensì del Pasamar. Ormai stanca di fingere, la figlia di Bellita dichiara così a Rafael come stanno davvero le cose, ma gli chiede di non rivelare nulla ai suoi genitori.