Anticipazioni Una Vita dal 6 al 10 agosto: Leonor decide di partire con Melero

Una Vita anticipazioni prossima settimana: Leonor decide di lasciare Acacias con Melero, il latifondista viene ucciso

Le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana annunciano che Mario Melero non smette di tormentare Leonor e la mette di fronte a una scelta molto importante: o paga il debito o torna con lui in Africa. Liberto cerca di salvare la giovane Hidalgo, ma l’uomo minaccia sia lui che Rosina con una pistola. Melero continua a minacciare la scrittrice, dichiarando di essere disposto a far del male a sua madre. Nel frattempo, mentre Pablo ripudia Leonor, Rosina non riesce neanche a salutarla. La ragazza decide a questo punto di andare in Africa con Melero, per proteggere la sua famiglia. Prima di partire lascia un biglietto per tutti loro. Habiba, però, parla con Pablo e gli fa capire che Leonor purtroppo non ha avuto scelta ed è stata, dunque, costretta a concedersi a Melero. Quando il ragazzo scopre che la moglie sta per partire decide di andarla a cercare insieme a Liberto. Mentre Habiba lascia definitivamente la città, Pablo riesce a intercettare la carrozza di Melero e decide di affrontarlo. Tra loro nasce una colluttazione e, proprio quando il perfido latifondista sta per avere la meglio, arriva Liberto con la polizia, che spara a Melero uccidendolo.

Anticipazione Una Vita: Teresa minaccia Cayetana con una pistola

Cayetana si sente in colpa per aver avvelenato Tirso e cerca conforto in Ursula. Intanto, il piccolo muore tra le braccia di Teresa. Una maestra racconta poi a Mauro che una donna era andata a trovare il bambino prima del malore. San Emeterio sa già di chi si tratta. La Sotelo Ruz è ancora tormentata dai sensi di colpa e decide di organizzare il funerale di Tirso al posto di Teresa, la quale è sconvolta per quanto accaduto. Cayetana decide poi di non consegnare la lettera a Soler, attraverso la quale gli chiedeva di uccidere Mauro e la Sierra. L’uomo pensa che ormai la dark lady sia soddisfatta dopo la morte di Tirso. Pertanto, l’ispettore non ha più la prova per incastrarla. Cayetana finge di riconciliarsi con Fabiana, l’unica da cui può aspettarsi silenzio e lealtà. Di fronte a tutti i vicini, Teresa non riesce a trattenere la rabbia e aggredisce la Sotelo Ruz. Subito dopo tira fuori una pistola e la accusa di fronte a tutti di aver ucciso Tirso. I presenti sono spaventati, ma a fermare la Sierra ci pensa Mauro. Quasi tutti i vicini consigliano Cayetana di denunciare Teresa. La dark lady afferma che la donna dovrebbe essere internata in una clinica.

Anticipazioni Una Vita: torna il figlio di Ramon, Antonito

Juliana non vuole tornare a Parigi e rivela a Leandro di volersi fermare ad Acacias, finché non avrà le idee abbastanza chiare. Elvira scopre che Arturo ha fatto una donazione al convento, affinché le suore non rivelino a nessuno la sua presenza. Intanto, Remedios confessa a Simon di essere lei l’assassina di Eusebio e Mercedes, scagionando il colonnello. Il figlio di Susana capisce che si tratta di una bugia e così riesce a convincere il Valverde a liberare Elvira, minacciandolo di rivelare a tutti il tradimento di sua moglie. Elvira torna così ad Acacias, ma intanto Arturo corrompe Remedios. Lolita nota un giovane in casa Palacios intento a rovistare tra i cassetti di Ramon e Trini. La domestica tira un pugno al ragazzo, convinta che si tratti di un ladro. In realtà è Antonito, il figlio maggiore di Ramon, che è tornato dagli Stati Uniti.