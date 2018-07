Anticipazione Una Vita: Teresa punta una pistola contro Cayetana

Una Vita anticipazioni: Teresa vuole uccidere Cayetana

Nelle prossime puntate di Una Vita vedremo una Teresa totalmente diversa da come l’abbiamo conosciuta. Con in mano una pistola, la dolce maestrina minaccia di morte Cayetana di fronte a tutti i vicini di Acacias 38. Scendendo nel dettaglio, la Sierra è convinta del fatto che Tirso sia stato ucciso proprio dalla sua amica di infanzia. Infatti è proprio così! La Sotelo Ruz decide di vendicarsi con Teresa, quando quest’ultima va via di casa e decide di andare a vivere a casa di Celia. Fernando confessa alla moglie tutta la verità, ovvero che insieme a Cayetana l’hanno drogata per farle fare tutto ciò che volevano loro. Non appena la Sierra scopre quanto accaduto, ha un acceso confronto con l’amica di infanzia e poi lascia casa sua. Le due si dividono definitivamente e finalmente Teresa ha di fronte a sé la realtà. Cayetana ha cercato solo di rovinarle la vita! Di fronte all’allontanamento di Teresa, la figlia di Fabiana reagisce molto male, tanto che si reca di Tirso in ospedale.

Anticipazione Una Vita: Teresa accusa Cayetana di aver ucciso Tirso e decide di vendicarsi

Il piccolo Tirso è ricoverato e riceve la visita di Cayetana che gli lascia del veleno. Il piccolo purtroppo muore tra le braccia di Teresa. Quest’ultima sa benissimo come stanno le cose e chi è soprattutto l’ultima persona che è andata a trovare il bambino. Proprio Ursula ha confessato questo dettaglio alla Sierra. Non appena la governante confida a Cayetana di aver commesso questo errore, la dark lady le chiede di eliminare per sempre Mauro e Teresa. Nel frattempo, la maestrina trova un quaderno di Tirso e il suo dolore è talmente grande che decide di agire. Dopo i funerali del piccolo, la Sierra rifiuta qualsiasi saluto da parte dei vicini, anche quello di Fabiana e raggiunge Cayetana.

Anticipazioni Una Vita: Teresa punta una pistola contro Cayetana, Mauro la ferma

Teresa vuole uccidere Cayetana per tutto il male che le ha fatto. Per strada, di fronte ai vicini di Acacias, la Sierra accusa l’amica di infanzia di aver ucciso Tirso e le punta una pistola contro. Tutti i presenti hanno paura per quanto potrebbe accadere, nesuno ha mai visto Teresa in questo stato. Cayetana si inginocchia di fronte alla Sierra e inizia a piangere. A evitare il peggio ci pensa Mauro, il quale riesce a fermare la sua amata. Il poliziotto è sicuro di poter eliminare la dark lady attraverso la giustizia.