Anticipazioni Una Vita dal 5 all’11 maggio: Diego lascia Blanca

Una Vita anticipazioni prossima settimana: Diego lascia Blanca, Ursula chiede a Samuel di uccidere il fratello

Nel corso delle puntate di Una Vita, in onda la prossima settimana, durante una riunione in casa Palacios, Diego umilia Blanca e poi le chiede di andarsene di casa entro 24 ore. La giovane va a vivere a casa Hidalgo, ma dopo le lamentele di Rosina è costretta a lasciare anche questa abitazione. Su richiesta di Ursula, la ragazza torna a vivere a casa sua. Diego spiega poi a Felipe di avere di nuovo il mercurialismo e gli confida che lascerà presto Acacias insieme a Huertas, al fine di risolvere la rivolta messa in atto dagli operai del giacimento d’oro di Ramon e Rosina. Jaime continua a mentire a Blanca sul reale motivo dell’allontanamento di Diego e si mostra convito del fatto che la lotta tra i suoi due figli sia stata generata proprio da Blanca. Intanto, Felipe non riesce a convincere Diego a trascorrere il tempo che gli resta con la sua amata. Blanca non ha ancora dimenticato Blanca e Ursula propone a Samuel di uccidere il fratello. Il giovane, però, si rifiuta di commettere un gesto così estremo. Continuano gli scontri al giacimento d’oro e Blanca si mostra fortemente preoccupata per Diego, aumentando la gelosia del marito.

Anticipazione Una Vita: Arturo scopre la verità su Silvia Reyes

Arturo sorprende Silvia, durante la cena benefica organizzata dal Generale Zavala, mentre fruga all’interno dell’abitazione. Il colonnello lascia subito la festa e porta con sé la Reyes, costretta a questo punto a rivelare la verità. La donna confessa di essere una spia al servizio della casata reale e il suo scopo è quello di coinvolgere il Valverde nella lotta contro Zavala. Quest’ultimo starebbe raccogliendo denaro ai danni di Alfonso XIII, il futuro monarca della Spagna. Arturo, venuto a conoscenza della situazione, rivela al Generale di aver chiuso la sua relazione con Silvia. Nel frattempo, il colonnello legge su un giornale un articolo che parla proprio dei possibili attentati contro il monarca e così inizia a pensare che la Reyes stia dicendo la verità. A questo punto, Arturo decide di dare una possibilità a Silvia, ma vuole prima incontrare il suo superiore, Carvajal. Il circolo dei Patriori, gestito da Zavala, ha il denaro necessario per acquistare le armi per il Marocco. Ma ormai il Valverde teme che i soldi possano servire per assassinare Alfonso XIII, come crede Silvia.

Anticipazioni Una Vita: Inigo bacia Leonor, lei reagisce male

Con il consenso di Arturo, il Generale chiede a Silvia di diventare sua moglie. La Reyes non accetta di sposare Zavala, ma si prende comunque del tempo per capire come muoversi. Leonor si confida con Inigo, rivelandogli il suo passato tormentato. Intanto, Ursula confessa a Susana che i due nuovi proprietari de La Deliciosa vengono merce di contrabbando. A questo punto, la sarta affronta i pasticceri e dichiara di essere intenzionata a denunciarli alla guardia civile. Al fine di evitare una denuncia, Inigo offre a Susana delle stoffe pregiate. Leonor chiede alle domestiche e alle vicine di Acacias di insegnare a Inigo e Flora qualche ricetta, per far tornare come prima La Deliciosa. La pasticceria viene così riaperta con grande successo. Tra la Hidalgo e Inigo scatta un bacio, ma lei reagisce male e gli ricorda che è sempre un uomo sposato. Intanto, Rosina è sicura che Flora non sia felice insieme a Inigo. Ed ecco che invita a cena entrambi, ma solo la ragazza accetta. Martin comprende di non aver mai celebrato per bene il suo anniversario di matrimonio con Casilda e così decide di organizzarle una sorpresa. Il garzone chiede poi ai domestici di aiutarlo a organizzare delle nozze con la moglie.