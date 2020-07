Anticipazioni Una Vita dal 5 all’11 luglio: la morte di Lucia, un arresto

Nel corso delle puntate di Una Vita, in onda da domenica 5 a sabato 11 luglio 2020, dopo un addio straziante, Lucia muore tra le braccia di Telmo. Insieme a Ursula, il Martinez organizza la veglia funebre per la sua amata, in casa di quest’ultima. Non solo, l’ex sacerdote decide finalmente di confessare ai vicini di essere il vero padre di Mateo. Dopo di che, Telmo pensa a una nuova vita insieme al figlio in un’altra città, ma senza la presenza di Ursula. Furiosa di fronte a questa notizia, la Dicenta rivela al Martinez di essere stata lei a uccidere Eduardo. L’ex istitutrice, dopo la partenza di Telmo, inizia a cercare un lavoro. Nel frattempo, riceve una notizia davvero inaspettata da Felipe: la famiglia di Eduardo reclama l’appartamento in cui lei sta vivendo e la custodia di Mateo. Pertanto, Ursula viene sfrattata dalla casa di Lucia ed Eduardo, dai parenti di quest’ultimo. La Dicenta ora deve cercare una nuova sistemazione. Il suo passato, però, le impedisce di trovare un impiego come istitutrice. L’unica che è disposta a darle una mano è Fabiana, la quale le propone di lavorare nella sua pensione. Mettendo al primo posto l’orgoglio, Ursula rifiuta questa proposta.

Una Vita anticipazioni dal domenica 5 a sabato 11 luglio 2020: Lucia muore, Antonito chiamato in guerra

Genoveva giura vendetta contro tutti i vicini di Acacias, dopo aver assistito da sola alla sepoltura di Samuel al cimitero. Finalmente torna l’armonia tra Ramon e Felipe. Parlando con il Palacios, Carmen si convince del fatto che lui la consideri solo come un’amica e così decide di lasciare per sempre il ricco quartiere spagnolo. Il padre di Antonito sceglie di seguire il suo cuore e raggiunge la domestica, a cui confessa il suo amore. Dopo questa dichiarazione, Carmen torna ad Acacias. Prima, però, di rendere nota la loro relazione nel quartiere, Ramon preferisce parlare con Antonito. Proprio quando sta per confessargli quanto sta accadendo, il giovane riceve una lettera davvero inaspettata: il Ministero della Guerra obbliga i figli di alcune famiglie benestanti spagnole a prestare servizio nell’esercito e ad allontanarsi dalla propria casa per ben tre anni. Ramon, a questo punto, chiede a Liberto di organizzare un incontro con un generale, al fine di trovare una soluzione. Il risultato, però, non è quello sperato.

Anticipazioni Una Vita puntate italiane: Cinta viene arrestata, poi confessa tutta la verità ai vicini di Acacias

Sconvolta e fortemente arrabbiata per le bugie di Cinta, Bellita decide di mandarla in Svizzera in un collegio. La ragazza, inaspettatamente, accetta la decisione presa dalla madre. Dopo una grandissima esibizione, Cinta viene arrestata insieme a tutti i dipendenti del Caffè del Duende, durante una retata. La giovane trascorre, così, la notte in cella con l’accusa di associazione a delinquere per una questione riguardante delle banconote false. Josè riesce poi a farla rilasciare. Non appena torna a casa, Bellita le proibisce di salire nuovamente su un palco. Cinta annuncia di essere la Dama del mistero di fronte a tutti. Rosina, Felicia e Susana chiedono poi conferma a Bellita. Servante e Jacinto tentano di trasformare lo sterco di vacca in oro, ma come sempre ne combinano una.