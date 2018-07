Anticipazioni Una Vita dal 30 luglio al 3 agosto: Tirso muore, Elvira in convento

Una Vita anticipazioni prossima settimana: la tragica morte di Tirso, Teresa scopre la verità

Le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana rivelano che Mauro entra in casa di Cayetana per portare via Teresa, ma viene scoperto da Fernando. Inaspettatamente, la Sierra confessa all’ispettore di voler restare a fianco al marito. San Emeterio non sa ancora che la donna è stata drogata da Cayetana. La maestrina è ancora annebbiata e Fernando approfitta di lei. Ma poi l’azionista inizia a pentirsi per tutto ciò che le ha fatto. Intanto, Mauro e Felipe chiedono a Soler di indagare su Cayetana, fingendo di lavorare per lei. Teresa ha la sensazione di aver fatto l’amore con Fernando e poi inizia anche a ricordare di aver ricevuto la visita di Mauro. L’azionista è sempre più tormentato ed è intenzionato a raccontare tutta la verità alla moglie. Cayetana cerca di fermarlo e nasce uno scontro tra i due, durante il quale Fernando la colpisce. La donna lo denuncia così per violenza. L’uomo pensa addirittura di volersi suicidare, ma poi si reca da Teresa a cui rivela la verità, consigliandole di allontanarsi subito da Cayetana. Proprio in quel momento, la dark lady arriva con la Guardia Civile che arresta Fernando.

Anticipazione Una Vita: Tirso muore tra le braccia di Teresa, Simon ed Elvira nei guai

In commissariato, Fernando rivela a Mauro tutta la verità e lo prega di allontanare la moglie da Cayetana. Intanto, la Sotelo Ruz confessa alla Sierra di conoscere la sua identità. Teresa lascia la casa dell’amica di infanzia e va a vivere nella pensione con Mauro. I due ricevono la visita di Fernando, che chiede perdono alla moglie. Non solo, l’azionista le promette che non farà nulla che posso impedire l’annullamento del loro matrimonio. A questo punto, Mauro chiede a Teresa di sposarlo. Intanto, Cayetana ordina a Soler di uccidere i due. L’uomo, però, va subito da San Emeterio a confessare quanto gli è stato ordinato. Per vendicarsi, Cayetana avvelena Tirso, che muore poco dopo tra le braccia di Teresa. Simon parla con Remedios e scopre che la mamma di Elvira e il suo amante sono stati uccisi da Arturo. Intanto, il colonnello trova Elvira nella sartoria e la obbliga a tornare a casa. Il figlio di Susana, quando torna a casa, non trova la sua amata e così corre a cercarla. Il Valverde lo caccia dalla sua abitazione, minacciandolo con una pistola.

Anticipazioni Una Vita: Elvira viene chiusa in convento

Evira si rifiuta di mangiare, cercando di far intenerire il padre. Simon entra di nascosto in casa di Arturo, che lo scopre e lo minaccia nuovamente con la pistola. La giovane Valverde cerca di salvare il suo amato e si mette tra loro per evitare il peggio. Fortunatamente nessuno si fa male, ma poco dopo Simon viene picchiato da due malviventi mandati da Arturo. Leandro chiede a Ramon di salvare Elvira. Il Palacios accetta e convince Rosina ad aiutarlo a mettere in salvo la giovane, sfruttando il fatto che è la proprietaria dell’appartamento in cui vivono. Intanto, il colonnello minaccia la figlia di chiuderla in convento. Rosina, Liberto e Ramon entrano in casa Valverde, ma non trovano Elvira in quanto è stata chiusa in convento. Felipe prepara una sorpresa a Celia, a cui chiede di poterla corteggiare. La donna accetta, ma non vuole fare tutto di fretta. Melero continua a fare pressione a Leonor, in quanto vuole il denaro. La ragazza gli racconta la verità, affermando che Habiba glieli ha rubati. Ma all’uomo non importa cos’è accaduto e la minaccia, dichiarandosi pronto a rivelare tutta la verità a Pablo.

Una Vita: Pablo scopre tutta verità su Leonor e Melero

Nel frattempo, Melero minaccia anche Habiba, la quale promette di convincere Leonor a dargli il denaro. La giovane Hidalgo appare sempre più disperata e non sapendo dove prendere i soldi ruba i gioielli di famiglia. La scrittrice consegna quanto rubato a Melero, ma quest’ultimo non è ancora soddisfatto. A La Deliciosa, Leonor ruba un assegno di Victor e lo porta a Melero. Pablo sospetta qualcosa e segue la moglie, beccandola mentre consegna l denaro. Dopo di che, la costringe a raccontargli tutta la verità. Pablo restituisce a Victor l’assegno rubato da Leonor, rivelando di averlo trovato per caso. In seguito, si reca da Melero e lo aggredisce. L’uomo, però, gli consegna una busta con delle foto che ritraggono la moglie. A questo punto, Pablo scopre che la scrittrice ha avuto una relazione con Melero.