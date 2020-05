Anticipazioni Una Vita dal 3 all’8 maggio: Lucia chiede perdono a Telmo

Una Vita anticipazioni da domenica 3 a venerdì 8 maggio 2020: Lucia chiede perdono a Telmo, ma poi gli chiede di lasciarla in pace

Nel corso delle puntate di Una Vita in onda da domenica 3 a venerdì 8 maggio 2020, Telmo non comprende il motivo per cui Ursula non gli abbia rivelato l’esistenza di Mateo nelle varie lettere che gli ha scritto per tenerlo informati sulle ultime novità di Acacias. L’ex sacerdote chiede così spiegazioni alla Dicenta, facendo riferimento anche al marito di Lucia, Eduardo. La Alvarado chiede poi perdono a Telmo per non aver creduto alle sue parole dieci anni prima, quando veniva accusato di aver rubato l’eredità dei Marchesi di Valmez. Nonostante ciò, Lucia gli chiede di lasciarla in pace. Eduardo e Telmo si incontrano per la prima volta e si affrontano! Dopo tutti questi anni, l’ex prete rivede anche Samuel, il quale gli confessa di aver trovato la felicità con Genoveva. Inoltre, l’Alday ammette che sarebbe felice di poter diventare suo amico. Non solo, gli fa anche intendere che non cercherà più di mettergli i bastoni tra le ruote.

Anticipazioni Una Vita prossima settimana: scontro tra Felipe e Antonito, Rosina e Liberto liberi

Felipe si presenta nella bottega di Antonito e Lolita e inizia ad accusare Ramon. L’avvocato è convinto che il Palacios sia un assassino. Fortemente irritato per le parole utilizzate dall’Alvarez Hermoso, Antonito prende subito le difese del padre. A questo punto, nasce una discussione tra i due, che viene interrotta da Lolita. Dopo ciò, Felipe chiede a Felicia e Susana di isolare Ramon. Nel frattempo, Rosina e Liberto ricevono una lettera importantissima che gli rivela una grande novità: la cellula terroristica dalla quale si stanno nascondendo è stata smantellata. Pertanto, i due coniugi Seler possono ora riprendersi la loro identità. La Rubio rice anche un’onorificenza da parte della Casa Reale.

Spoiler Una Vita prima settimana di maggio 2020: Samuel pronto ad aiutare la sua Genoveva

Susana e Felicia continuano a parlare male di Genoveva, accusandola di essere di ‘facili costumi’. Samuel è stanco di questa situazione e decide di trovare una soluzione affinché la moglie venga accettata dai vicini di Acacias. Intanto, Bellita e Josè Miguel iniziano ad adattarsi alla vita del ricco quartiere. La coppia è felicissima di accogliere la loro figlia, Cinta. Quest’ultima rivela ai due genitori di volersi trattenere per un po’ di tempo ad Acacias, a causa di un’epidemia influenzale che è scoppiata nel collegio dove studia. La ragazza dimostra, però, che porta con sé qualche segreto e Arantxa è la prima a rendersene conto, al contrario di Bellita e Josè Miguel.