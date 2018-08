Anticipazioni Una Vita dal 3 all’8 Settembre 2018: funerale di Elvira

Una Vita anticipazioni prossima settimana: Simon non partecipa al funerale di Elvira

La prossima settimana i fan di Una Vita ne vedranno delle belle. Ad Acacias 38 accade davvero di tutto. Iniziato dalla famiglia Valverde. Simon è disperato per la scomparsa di Elvira e decide di affrontare nuovamente Arturo. Il giovane figlio di Donna Susana è convinto che la sua amata non sia affatto morta. Intanto, il colonnello organizza un rito funebre in ricordo della sua figliola. A tale cerimonia, Gayarre decide di non partecipare. A quanto pare, il fratellastro di Leandro non si da pace e continua a credere che la fanciulla sia viva e sia stata nascosta da qualche parte dal suo burbero padre. In tutto questo trambusto, Simon comunica a Arturo di essere venuto a conoscenza della verità sulla morte di sua moglie e di voler contattare una donna di nome Remedios come testimonianza. Il Valverde minaccia di uccidere quest’ultima e tutto ciò da inizio ad una nova sconvolgente e prossima tragedia.

Anticipazione Una Vita: Ramon e Trini dopo il tradimento di lei

Benito chiede a Trini di sposarlo, ma lei si rifiuta categoricamente. Intanto, Ramon è ancora amareggiato per il bacio che la sua sposa ha dato all’uomo di Cabrahigo. Prima di lasciare per sempre Una Vita, Benito racconto al dolce Palacios tutti i dettagli dell’infanzia della Crespo. Nell’ascoltare determinate cose, il padre di Maria Luisa e Antonito decide di mettere in disparte la rabbia e di riconquistare la sua ‘metà della mela’. Nel frattempo, Sara decide di aiutare Mauro ad incastrare Cayetana una volta per tutte. In ogni caso, la giovane donna pare abbia deciso di fare il doppio gioco e solo alla fine si capirà da quale parte stia realmente. In ogni caso, pare proprio che la ragazza abbia scelto di supportare San Emeterio, forse anche un po’ per i sensi di colpa.

Anticipazioni Una Vita: Ursula è viva, ma ha perso la memoria

Ursula viene ritrovata malconcia e priva di memoria. A quanto pare, la donna non sta affatto bene e la sua salute non sembra promettere niente di buono. La Valenciana cura nel migliore dei modi Ursula e alla fine la donna recupera le forze e i ricordi. Sembrerebbe proprio che la cattiva ex domestica di Cayetana sia pronta alla vendetta.