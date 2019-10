Anticipazioni Una Vita dal 27 ottobre al 2 novembre: l’intervento di Ursula

Una Vita anticipazioni prossima settimana: Samuel si dichiara a Lucia, Ursula interviene per aiutare Telmo

Nel corso delle puntate di Una Vita in onda prossima settimana, Telmo fa delle indagini su Jimeno Batán, dopo aver visto quest’ultimo parlare con Samuel. Il sacerdote scopre che l’uomo è uno strozzino. Felipe e Celia, intanto, si rendono conto che Lucia non ha dormito a casa e lanciano immediatamente l’allarme. Subito dopo, Lolita dice loro che la ragazza ha dormito in soffitta. Le perplessità della Alvarado aumentano quando Telmo le spiega quanto scoperto su Samuel. E mentre Celia e Lucia riescono finalmente a riconciliarsi, il prete cerca di ottenere delle informazioni sull’Alday da Batán. In seguito, Samuel dichiara il suo amore a Lucia. Dopo di che, il giovane si reca da Felipe e Celia per chiedere la mano della Alvarado, rivelano di aver iniziato le pratiche per l’annullamento del suo matrimonio con Blanca. Di fronte a questa situazione, Telmo chiede a Espineira di ritardare le pratiche di Samuel, al fine di salvare Lucia. Sempre più deciso nella sua missione, il prete fa in modo che la ragazza incontri Batán, sperando che quest’ultimo le riveli le vere intenzioni dell’Alday. Il suo piano, però, fallisce. Di fronte agli sforzi del sacerdote, anche Ursula mette in guardia Lucia su Samuel.

Anticipazioni Una Vita: Fabiana scopre Maria e Higinio insieme

Arriva la pace tra Rosina e Casilda, la quale torna a vivere a casa Hidalgo. Qui inizia anche a percepire una piccola rendita settimanale. Maria si finge dispiaciuta per il solido rapporto che c’è tra sua figlia e la moglie di liberto. Higinio, intanto, sprona la sua amata a continuare con il loro piano. Su consiglio del falso medico, Maria consiglia a Casilda di chiedere a Rosina i soldi dell’eredità di Maximiliano e di trasferirsi con lei lontano da Acacias. Fabiana, però, assiste a un bacio tra i due, scoprendo che hanno una relazione segreta. La domestica informa subito Casilda, che però non le crede. La ragazza, in realtà, inizia a porsi delle domande sul rapporto che c’è su sua madre e Higinio.

Una Vita anticipazioni: l’opera teatrale di Leonor non procede bene

Leonor continua a scrivere la sua opera teatrale e chiede a Carmen di fare la protagonista dello spettacolo, che vede come protagonista la storia d’amore proibita tra Martina e Heliodora. Lolita appare subito gelosa di fronte alla decisione presa dalla Hidalgo. Invece, Pena rifiuta il ruolo di Servante. La giovane scrittrice non riesce a mandare avanti il suo spettacolo, in quanto gli attori sono capricciosi. Inigo chiede poi a Susana di cucire gli abiti per l’opera teatrale di Leonor, ma Cesareo rivela alla donna che la storia raccontata è immorale. Intanto, le condizioni di salute di Servante sembrano peggiorare.