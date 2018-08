Anticipazioni Una Vita dal 27 agosto all’1 settembre: Mauro lascia Teresa

Una Vita anticipazioni prossima settimana: Fabiana aiuta Cayetana con Ursula, Mauro lascia Teresa

Nel corso delle puntate di Una Vita della prossima settimana Cayetana guarda soddisfatta l’agonia che prova Ursula, quasi vicina alla morte. Intanto, Servante chiama Mauro e Felipe a cui rivela di aver trovato un biglietto sul pianerottolo della casa della Sotelo Ruz. I due decidono di entrare e la dark lady fa in tempo a scappare. L’ispettore e l’avvocato trovano tracce che provano che in questi giorni qualcuno ha vissuto nell’abitazione. Non solo, San Emeterio trova anche delle prove che dimostrano che qualcuno è stato tenuto sequestrato all’interno dell’appartamento di Cayetana. Nel frattempo, con l’aiuto di Fabiana, la dark lady riesce a trovare una sistemazione per tenere nascosta Ursula. Insieme a Mendez, Mauro e Felipe discutono su quanto accaduto. Proprio in questo momento arriva la Sotelo Ruz che fa finta di niente e chiede come mai hanno deciso di fare irruzione in casa sua. Cayetana dichiara di non avere nulla a che fare con il sangue trovato a causa sua e ammette di pensare che qualcuno sia sia introdotto nell’abitazione mentre si trovava in viaggio. Intanto, Fabiana non riesce a non pensare a Ursula, trasportata in un casolare di campagna e chiede alla figlia di dirle tutta la verità.

Anticipazione Una Vita: Mauro ubriaco, Cayetana non uccide Ursula

Cayetana ammette alla madre di non essere riuscita a uccidere Ursula. In realtà, attraverso un flashback, si vede la Dicente proporre un’alleanza alla sua nemica. Mauro ripensa a tutto il male che ha commesso la dark lady e si ubriaca. Privo della ragione inizia a distruggere la stanza della pensione e Teresa gli chiede di cercarle scusa, ma lui decide di andarsene. Alcuni testimoni affermano di aver visto Fabiana con Ursula e così Mendez e Felipe interrogano la domestica. Intanto, Ursula inizia a delirare e pronuncia due nomi, Olga e Bianca. Mauro segue Cayetana fino al casolare, ma ormai l’ex governante non si trova più lì. Nonostante ciò, l’ispettore intuisce che qualcuno era stato segregato in quel posto. Teresa incontra per strada San Emeterio e nota subito le sue pessime condizioni. La donna gli chiede scusa e gli propone di ricominciare dall’inizio. Mauro accetta, ma poi si convince del fatto che insieme possono solo farsi del male e decide di lasciarla. Arturo denuncia Simon di aggressione, a cui vengono dati gli arresti domiciliari. Il colonnello vuole risolvere una volta per tutte la faccenda con il figlio di Susana. Casilda nota che prende la pistola e teme che possa succedere una tragedia.

Anticipazioni Una Vita: Trini bacia Benito, Ramon va a vivere da Arturo

Il Valverde chiede a Simon la pace, ma il giovane esce di casa violando i domiciliari. A questo punto, Arturo decide di ritirare la denuncia. Geloso del rapporto di Trini con Benito, Ramon vorrebbe dimostrare qualche anno in meno. Liberto decide di aiutare il Palacios nell’impresa. Purtroppo il padre di Maria Luisa finisce per rendersi ridicolo di fronte alla moglie e al suo amico. Ramon sfida a carte Benito, ma Trini non è d’accordo. Il suo ex fidanzato le dice che rinuncerà alla sfida solo in cambio di un bacio. La donna accetta, ma li scopre Liberto. Non solo, anche il Palacios assiste alla scena in cucina e rimane sconvolto. Ramon picchia Benito e poi litiga con la moglie. In seguito, va a vivere a casa di Arturo e non accetta le scuse di Trini. Intanto, Rosina si trasferisce a casa di Celia e Lolita, già dopo qualche ora, non sopporta il suo comportamento. Victor non ha abbastanza soldi per dare l’anticipo a Calatrava, il quale lascia a metà il ritratto del giovane con Maria Luisa.