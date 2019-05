Anticipazioni Una Vita dal 26 maggio all’1 giugno: un omicidio e un arresto

Una Vita anticipazioni prossima settimana: Blanca fugge, Jaime e l’ultimatum a Samuel

Le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana rivelano che Jaime Alday conosce finalmente tutta la verità: Samuel ha corrotto il dottor Briz per far credere a Diego di essere malato. Intanto, quest’ultimo si trova in carcere e sembra intenzionato a togliersi la vita. Il marito di Ursula confessa a Blanca che Diego sta bene, ma sceglie comunque di nasconderle il segreto che riguarda Samuel e il dottor Briz. Dopo di che, va a trovare il figlio in carcere, a cui rivela che c’è stato un errore medico sulla sua malattia. Il ricco gioielliere scopre, però, che Diego è riuscito a fuggire. Intanto, Samuel si sente sempre più lontano dal padre. Nel frattempo, Riera promette a Carmen che le confesserà tutti i segreti di Ursula. La Dicenta, però, li osserva da lontano. Improvvisamente l’ex governante ricorda alcuni momenti terribili del suo passato. In particolare, rivive gli istanti in cui ha subito una violenza, quando ancora era molto giovane. Due ladri si introdussero nella sua abitazione, mentre i genitori si trovavano fuori. Ricordando quanto accaduto, Ursula ha un attacco di panico e viene soccorsa da Blanca. Huertas scopre che Diego vuole uccidere Vinas, l’agente che ha tolto la vita a Martin, e cerca aiuto a Leonor per evitare il peggio. Blanca, nel frattempo, fugge e scopre dall’amica le intenzioni del suo amato. Dopo un breve viaggio, Jaime confessa a Samuel di essere a conoscenza di quanto lui ha fatto a Diego e Blanca.

Anticipazione Una Vita: Samuel uccide Jaime, Rosina finisce in prigione

Jaime dà un ultimatum al figlio: o si costituirà alla polizia o lui stesso lo denuncerà. Samuel viene colpito da un vero e proprio raptus di rabbia che lo porta a uccidere il suo stesso padre. Pentito del suo gesto, decide di costituirsi. A fermarlo ci pensa, però, Ursula. I due mettono in atto un accordo: fanno credere a tutti i vicini che Jaime si è recato in una struttura sanitaria in Svizzera. Leonor ammette a Flora di essere a conoscenza del rapporto di parentale tra lei e Inigo. La proprietaria de La Deliciosa chiede poi sia alla Hidalgo che al fratello di essere discreti per non dare troppo nell’occhio. Rosina non riesce a trattenere la sua furia quando Liberto le confessa di aver baciato Flora. La donna si reca alla pasticceria, dove vuole vendicarsi per quanto accaduto. Chiama così le guardie affinché arrestino Flora con l’accusa di contrabbando. La giovane nega le accuse e a finire in carcere è proprio Rosina. Liberto è triste nel vedere sua moglie in prigione e non sa come risolvere la situazione.

Anticipazioni Una Vita: Arturo riesce a liberare Silvia e a far giustiziare Zavala

Arturo cerca di liberare Silvia, introducendosi in casa di Zavala, ma il suo piano non procede per il meglio. Subito dopo, il colonnello avverte Carvajal, rivelandogli che la Reyes si trova in pericolo. Il superiore sembra sottovalutare la situazione, affermando che la donna sa come deve comportarsi con il Generale. Arturo, con lo scopo di liberare la sua amata, smaschera Zavala di fronte a tutti gli altri militari, rivelando le sue intenzioni contro Alfonso XII. Con l’aiuto di Tamayo, che volta le spalle al Generale per evitare di essere giustiziato anche lui, il colonnello e Silvia portano a termine il loro piano. Finalmente i due possono vivere liberalmente il loro amore, tanto che la Reyes si trasferisce a casa Valverde. Intanto, Casilda continua a non ricordare il suo Martin e cerca di tornare a vivere una vita normale. La domestica decide poi di smettere di indossare gli abiti da lutto.