Anticipazioni Una Vita dal 26 al 31 gennaio: baci e nuovi arrivi

Anticipazioni Una Vita prossima settimana: Lucia bacia Telmo, ad Acacias arriva Guillermo

Nel corso delle puntate di Una Vita in onda prossima settimana, Samuel parte per qualche giorno e raggiunge Segovia. Lucia, stanca di stare lontana da Telmo, va da lui e gli dichiara il suo amore. Non solo, tra loro scatta un bel bacio passionale. Il prete, però, si pente subito di quanto accaduto e, per espiare le sue colpe, anticipa a Ursula che trascorrerà il Natale a digiuno. Intanto, esce fuori il motivo per cui Samuel è partito: ha rintracciato fra Guillermo, mentore di Telmo. Nel frattempo, Lucia si sente in colpa per il bacio dato al prete e cerca di avere un confronto con lui. Allarmato dall’Alday, il frate decide di raggiungere Telmo ad Acacias, per dargli il suo conforto spirituale. La crisi del sacerdote è sempre più evidente, tanto che inizia a flagellarsi la schiena per punirsi. L’uomo è, però, felice dell’arrivo del suo mentore. Dopo averlo abbracciato, gli confessa tutto ciò che prova nei confronti di Lucia. Quest’ultima, intanto, discute con Samuel quando gli rivela di voler restituire il quadro, che ha restaurato, alla sua proprietaria.

Una Vita anticipazioni nuova settimana: Ceferino rompe la tradizione che lo lega a Lolita

Ceferino sta per dare il bacio tanto atteso a Casilda, ma poi cambia idea proprio per rispettare la tradizione di Cabrahigo. Il giovane è attratto davvero dalla dolce domestica e, per tale motivo, vorrebbe lasciare Acacias. Lolita comprende quanto sta accadendo e lo spinge a restare nel ricco quartiere, proprio per rompere la tradizione. Le anticipazioni di Una Vita annunciano che Ceferino non riesce a resistere e, dopo essersi recato in soffitta, bacia Casilda! Ovviamente Lolita non può che essere felice per quanto accaduto, ma lui non appena se ne rende conto rimane profondamente amareggiato.

Trame Una Vita prossima settimana: Liberto diventa un pugile dopo aver salvato Flora

Jordi Barò è sul punto di abusare Flora, ma l’intervento di Liberto riesce a metterla in salvo. Il marito di Rosina colpisce con un pugno il viso del pugile e blocca il tutto sul nascere. Dopo ciò, il Seler diventa un eroe ad Acacias e riceve un’inaspettata proposta, ovvero combattere alcuni incontri di boxe. Durante la sua prima sfida, Liberto vince il combattimento.