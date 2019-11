Anticipazioni Una Vita dal 24 al 29 novembre: ricatti e risse ad Acacias

Una Vita anticipazioni prossima settimana: Samuel picchia padre Telmo e poi lo minaccia

Le anticipazioni di Una Vita sulla prossima settimana vedono Samuel ringraziare Jimeno Batán per aver eliminato l’autista Gutierrez, dopo aver chiesto un altro prestito. L’uomo, però, vuole delle rassicurazioni e chiede all’Alday di sposare il più presto possibile Lucia per avere accesso alla sua eredità. E mentre Agustina organizza una merenda in soffitta per Cesareo, dopo aver notato il suo malessere, Samuel lo minaccia di morte. Telmo, invece, nota come la Alvarado abbia stretto amicizia con Alicia e cerca di trovare una soluzione. Lucia chiede, però, a Celia di ospitare per qualche giorno la Villanueva. Non solo, l’Alday riesce a conquistare ancora più fiducia nella ragazza, prestandole il suo ufficio per eseguire dei lavori di restauro di opere. La tensione tra Telmo e Samuel cresce sempre di più, tanto che si accende tra loro una rissa. In particolare, vedremo l’Alday dare un pugno al sacerdote, invitandolo anche a reagire. Il prete, però, decide di non cedere a queste provocazioni e questo preoccupa non poco Ursula. Dopo di che, Samuel raggiunge Telmo in canonica e gli rivela di aver compreso che nutre un certo interesse nei confronti di Lucia. Oltre ciò, gli chiede di non interferire con i suoi piano se vuole continuare a vivere.

Anticipazioni Una Vita, ad Acacias arriva il marito di Carmen: la domestica ricattata

Insieme a Casilda, Trini decide di iscriversi al concorso di dolci. Intanto, Carmen rivela a Raul il vero motivo per cui ha scelto di fuggire dal marito Javier. Ed ecco che quest’ultimo si presenta ad Acacias e inizia a minacciarla per ottenere denaro. Raul dimostra di essere sempre più legato a suo padre, che continua a ricattare Carmen. Stremata da questa situazione, la domestica chiede a Samuel un anticipo sul suo stipendio. Purtroppo, vista la sua crisi economica, l’Alday può darle solo 25 pesetas.

Una Vita anticipazioni: Susana e Rosina preoccupate evitano don Venancio

Leonor e Liberto iniziano a sospettare che Susana e Rosina stiano nascondendo qualcosa sulle lezioni prese da don Venancio. I due non hanno tutti i torti, visto che entrambe hanno assistito alla morte di Alexis e poi sono fuggite. Le due amiche di Acacias iniziano anche a evitare don Venancio. In seguito, Rosina vede Leonor chiacchierare con il suo ex maestro di disegno e teme che quest’ultimo possa raccontare quanto accaduto alla figlia.