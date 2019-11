Anticipazioni Una Vita: Alexis muore davvero? Paura per Rosina e Susana

Una Vita anticipazioni: Rosina e Susana assistono alla ‘morte’ di Alexis

Le anticipazioni di Una Vita vedono Rosina e Susana nei guai. Le due amiche di Acacias stanno seguendo insieme delle lezioni del maestro Venancio, in un’accademia di belle arti. Ed è proprio durante il corso che accade qualcosa di davvero sconvolgente. Scendendo nel dettaglio la Rubio e la Seler assistono alla morte di Alexis, il modello che avrebbe dovuto posare per loro. Sia Rosina che Susana non hanno alcuna intenzione di far uscire fuori la notizia. In particolare, entrambe temono che i vicini vengano a sapere che insieme frequentano questi corsi. Per tale motivo, prendono una decisione davvero inaspettata: le due amiche si danno alla fuga e non chiamano neppure i soccorsi. Entrambe sono a conoscenza del fatto che il ragazzo sarebbe potuto sopravvivere attraverso una pastiglia, che gli avrebbe calmato la crisi asmatica. Ma nessuna delle due se la sente di aiutarlo. Rosina e Susana, a questo punto, iniziano a evitare in tutti i modi Venancio. Quest’ultimo riesce comunque a rivelare loro una cattiva notizia: i parenti di Alexis, ovvero gli Escalona, hanno intenzione di vendicare la sua morte.

Anticipazione Una Vita: Rosina e Susana costrette a cedere a un riccato, Ramon sospettoso

Rosina e Susana vivono nella paura, non sanno cosa devono fare per risolvere questa situazione. Non possono neanche raccontarlo ai loro cari e la situazione diventa presto più complicata. Infatti, i parenti di Alexis iniziano a minacciare le due amiche, attraverso diversi messaggi intimidatori. Gli Escolano pretendono ben 10mila pesetas, con la minaccia che le faranno finire in prigione! A questo punto, Rosina si ritrova costretta a cedere al ricatto e così, con la sarta, preleva 5mila pesetas dal giacimento d’oro gestito da Ramon. Il Palacios, però, si rende subito conto di quanto sta accadendo, tanto che chiede spiegazioni a Rosina, la quale afferma di aver pagato una novella di Leonor. Di fronte allo strano atteggiamento della Rubio, il marito di Trini si rivolge a Liberto e Leonor, per metterli al corrente. Nel frattempo, Rosina e Susana iniziano ad avere qualche dubbio su Venancio, in particolare dopo aver visto un annuncio su uno spettacolo di ballo che vede protagonista Alexis.

Anticipazioni Una Vita, Rosina e Susana vittime di un imbroglio

Rosina e Susana iniziano a pensare che Venancio sia solo un impostore e così prendono parte allo spettacolo visto sulla locandina. Ed ecco che restano sconvolte di fronte all’esibizione di Alexis. Liberto interviene in tempo per fermare l’ira delle due donne e si rivolge, con l’appoggio di Leonor, al commissario. Mendez arresta i due malviventi e le due amiche capiscono che i due hanno già fatto truffe del genere in passato.