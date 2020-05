Anticipazioni Una Vita dal 24 al 29 maggio: Telmo lascia Acacias

Una Vita anticipazioni dal 24 al 29 maggio 2020: Telmo decide di lasciare Acacias, Felipe minaccia Ramon

Le anticipazioni di Una Vita annunciano che, nelle puntate in onda da domenica 24 a venerdì 29 maggio 2020, Telmo accetta di lasciare Acacias, dopo l’ennesima richiesta di Lucia. Il piccolo Mateo, però, appare subito sofferente di fronte a questa decisione. Il bambino, infatti, chiede al Martinez di non andare via. Per tale motivo, l’ex sacerdote decide di restare nel ricco quartiere spagnolo. Ursula confessa poi a Lucia che Telmo non ha lasciato Acacias. Il Martinez, intanto, decide di indagare sul matrimonio della sua amata con Eduardo. Inaspettatamente, l’ex sacerdote lascia il ricco quartiere, cosa che fa nascere diverse domande in Lucia. Quest’ultima, intanto, non sa come bloccare le avances del marito, che continua a cercare intimità con lei. Sebbene Servante e altri gli consiglino il contrario, Ramon decide di andare a parlare con Felipe. L’Alvarez Hermoso reagisce molto male, tanto che punta un paio di forbici contro il Palacios. Agustina interviene in tempo per fermare lo scontro, salvando il padre di Antonito. Carmen fa poi sapere a Lolita di essere convinta dell’innocenza di Ramon. Quest’ultimo, però, continua a cercare di aiutare Felipe, in quanto si sente responsabile del momento difficile che sta vivendo dopo la morte di Celia.

Trame Una Vita prossima settimana: Genoveva ferisce Rosina e viene arrestata

Genoveva dà ancora scandalo ad Acacias, ballando ubriaca sul suo balcone. Dalle anticipazioni di Una Vita sappiamo che, non volendo, la moglie di Samuel fa cadere una bottiglia in strada che ferisce Rosina a un braccio. Le scuse dell’Alday non valgano a nulla per la Rubio e Susana, le quali fanno in modo che Mendez arresti Genoveva per una notte. A questo punto, Samuel è costretto a chiedere a Liberto di intercedere con sua zia e con Rosina per far ritirare la denuncia nei confronti di sua moglie. Il Seler, in realtà, ha già cercato di aiutarli, ma senza risultato. In ogni caso, Genoveva viene liberata. Ora la coppia Alday teme che le indagini avviate dal commissario possano far arrivare ad Acacias alcuni nemici e non hanno tutti i torti. Infatti, nel quartiere arriva Ariza, un uomo misterioso che chiede informazioni su Genoveva.

Anticipazioni future Una Vita maggio 2020: Josè Miguel e Bellita scoprono la verità su Cinta

Josè Miguel legge la lettera del collegio in cui è iscritta Cinta e scopre così che, in realtà, è stata espulsa. Sotto shock, insieme alla moglie Bellita, l’uomo affronta finalmente la figlia, comunicandole che presto inizieranno a cercare un pretendente che voglia sposarla. Ed ecco che arriva il primo ragazzo pronto a sposare Cinta, Alberto. L’appuntamento, organizzato al ristorante Nuovo Secolo XX, non procede però in modo positivo, in quanto il nuovo arrivato si presenta come una persona logorroica e noiosa. Di fronte a questa situazione, Emilio appare abbastanza compiaciuto. Nel frattempo, Marcelina dichiara a Jacinto che devono insistere con i loro incontri passionali, al fine di diventare presto genitori.