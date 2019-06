Anticipazioni Una Vita dal 24 al 29 giugno: Blanca fugge, Samuel ha paura

Una Vita anticipazioni prossima settimana: Blanca sempre più instabile, i timori di Samuel

Le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana annunciano che Blanca torna a vivere nella stessa casa di Ursula e Samuel, al fine di scoprire la verità sul suo bambino. La giovane Dicenta mette in atto questo piano con lo scopo di trovare Moises, convinta che l’abbia rapito sua madre. Mentre Carmen scopre che è tornata a casa per mettersi sulle tracce di suo figlio, in piena notte la ragazza inizia a sentire il rumore del richiamo degli Angeli di Moises. Samuel e Ursula affermano, invece, di non aver sentito nulla. Diego chiede a suo fratello di occuparsi di Blanca, finché non sarà riuscito a ottenere il suo perdono. Intanto, la giovane Dicenta, durante una passeggiata con Leonor, nota una donna con un bambino che ha gli stessi vestiti di Moises. La ragazza, di fronte alla scena, va in escandescenza. Con grande fatica, la figlia di Rosina riesce a convincere l’amica a restituire il neonato alla madre. Ursula approfitta subito du quanto accaduto per manipolare la figlia. Blanca si avvicina alla religione e confessa a Diego di essersi finalmente convinta del fatto che la loro bambina è morta. Per aiutarla a uscire da questa difficile situazione, l’Alday le propone di andare insieme in Svizzera per fare visitare a Jaime. Appena Samuel viene a sapere di questa proposta, inizia a temere che il fratello scopra la verità sul loro padre. Pertanto, chiede aiuto a Ursula. Quest’ultima regala alla figlia un’immaginetta con il santo patrono dei bambini. Blanca, però, scappa da Acacias e corre da Diego, in quanto vuole andare in Svizzera.

Anticipazioni Una Vita, Arturo sta male: la gelosia per Silvia Reyes

Arturo inizia ad avvertire dei forti segni di stanchezza e non riesce a comprenderne il motivo. Il Valvarde appare geloso di Esteban e Silvia e, al fine di evitare che i due stiano soli, sceglie di far installare un telefono in casa sua. Non appena la Reyes scopre la verità, si arrabbia. I due litigano animatamente, finché il colonnello confessa di aver ascoltato una sua conversazione con Esteban, durante la quale ammetteva di non essere sicura della loro relazione. Celia propone poi a Silvia di andare a vivere a casa sua fino a quando non avrà sistemato la situazione con Arturo. La coppia riesce a chiarire le incomprensioni e iniziano a pianificare il loro matrimonio.

Anticipazione Una Vita: Flora e Inigo in pericolo, Rosina furiosa

Flora assume Peña, in quanto teme che possa ricordare la sua identità. L’uomo inizia a lavorare a La Deliciosa e combina un sacco di guai. In seguito, Leonor presenta in pasticceria l’autobiografia di Cesar Cervera. Quando Peña si presenta sul posto, Inigo e Flora temono il peggio. Rosina è sempre più convinta di dover licenziare Jacinto, ma Liberto la ferma. La donna, però, si arrabbia fortemente con il giovane, dopo averlo beccato giocare a carte con Liberto mentre doveva occuparsi del giardino. Servante rivela a Susana che Paquito ha lasciato libero il ladro di Acacias. Per evitare ulteriori problemi, il vigilante restituisce alla sarta i soldi che le sono stati rubati.