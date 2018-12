Anticipazioni Una Vita dal 24 al 28 dicembre: Celia viene drogata

Una Vita anticipazioni prossima settimana: Blanca ricorda le torture subite, Celia drogata

Le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana annunciano che Blanca torna indietro nel tempo e inizia a ricordare le torture subite dall’infermiera Castora. Samuel tenta di consolare la giovane, che appare turbata dopo aver ricordato alcuni momenti difficili del suo passato. La figlia di Ursula, però, non accetta l’aiuto del giovane Alday. Quest’ultimo poi confessa a Diego di aver paura di perderla. A questo punto, il maggiore dei fratelli Alday decide di parlare con Blanca e di rassicurarla. Nel frattempo, Diego inizia a credere che Blanca in realtà non sia altro che una complice di Ursula. Il giovane mette, così, in guarda Samuel. Intanto, l’ex governante si rifiuta di dire alla figlia tutta la verità finché lei non dimostrerà di essere una persona degna della sua figucia. Celia accoglie in casa sua il giornalista che deve farle l’intervista e Carmen prepara di nascosto il diabolico piano di Ursula. La domestica le serve un liquore con dentro della droga e lei si addormenta. L’ex moglie di Felipe si ritrova a subire la folle vendetta della Dicenta.

Anticipazioni Una Vita: Antonito nei guai, Lolita e Victor delusi

Antonito confessa a Rosina e Liberto di essere stato lui a rubare la collana e di aver impegnata al monte di pietà. Il giovane Palacios promette alla coppia che riuscirà a riscattarla. Poco dopo, il ragazzo discute animatamente in pubblico con Ramon e cerca sostegno da parte di Victor. Ma, questa volta, l’amico appare deluso e arrabbiato. Anche Lolita rimane nuovamente senza parole per il comportamento di Antonito, quando incontra per strada Galvez e scopre che in realtà non è un medico. Così, la domestica intuisce che il suo amato le ha mentito.

Anticipazione Una Vita: Adela e Simon annunciano il loro matrimonio

Adela e Simon annunciano a tutti i vicini di Acacias il loro matrimonio. Ma gli abitanti del piccolo quartiere spagnolo non accolgono bene la notizia. In particolare, Maria Luisa è convinta che il maggiordomo stia commettendo un grave errore. La figlia di Ramon ha da poco scoperto che Elvira potrebbe essere ancora viva e, inoltre, non si fida per nulla di Adela. Intanto, un turista italiano, Marcello, resta incantato dalle doti canore di Fabiana.