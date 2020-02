Anticipazioni Una Vita dal 23 al 28 febbraio: le scelte di Telmo e Lucia

Una Vita anticipazioni puntate italiane prossima settimana: Ursula arrestata, Felipe accusa Trini

Le anticipazioni italiane di Una Vita rivelano che, nel corso della prossima settimana, Felipe appare scosso per la perdita del bambino che stava attendendo Celia e si scaglia contro Trini, accusandola di aver causato l’aborto della moglie. Ramon sceglie di non intervenire nella questione. Sebbene l’avvocato sia profondamente arrabbiato, Celia decide lo stesso di far pace con Trini. La donna poi decide di farsi carico dei preparativi del matrimonio di Samuel e Lucia, nonostante stia ancora cercando di superare la perdita del suo bambino. Telmo rivela a Fra’ Bartolomè che, prima del misterioso omicidio di Guillermo, stava pensando di lasciare il sacerdozio. Il commissario Mendez scopre che Ursula ha discusso con il frate, proprio la sera in cui è stato ucciso. Dopo di che, decide di perquisire la canonica e tra le cose della Dicenta trova l’arma del delitto. L’ex istitutrice viene così arrestata. Intanto, Agustina inizia a comportarsi in modo strano, facendo intendere che ha qualcosa da nascondere. Nel frattempo, Telmo fa visita a Ursula in carcere e si convince della sua innocenza.

Anticipazioni Una Vita dal 23 al 28 febbraio 2020: Telmo lascia il sacerdozio, Lucia abbandona Samuel sull’altare

Lucia, intanto, non dimostra di essere convinta del passo che sta per compiere. Quando si ritrova sull’altare con l’Alday, cambia idea abbandonandolo. Telmo si reca in chiesa senza gli abiti sacerdotali e assiste alla scena. Samuel, furioso per il rifiuto ricevuto, insulta Lucia con parole poco carine, di fronte a tutti gli invitati. Felipe è così costretto a prendere le difese della cugina. L’Alvarez Hermoso, dopo quanto accaduto, compra due biglietti per raggiungere Tano in Inghilterra, convinto che Celia debba cambiare aria per riprendersi dopo l’aborto. La donna, però, rifiuta la proposta del marito, in quanto intende stare accanto a Trini. Quest’ultima ha, intanto, iniziato ad avvertire dei piccoli malori.

Anticipazioni italiane Una Vita 2020: Tito segue i consigli di Inigo e vince il primo combattimento

Susana inizia a indossare abiti casti e scuri, per far sì che il Signore permetta al figlio di Simon ed Elvira di guarire. Inigo decide di non interrompere la sua collaborazione con Tito. Ma sprona comunque il pugile a essere più responsabile. Il ragazzo inizia a seguire le regole del pasticcere, allenandosi tutti i giorni con Liberto e mangiando in modo equilibrato. Tito riesce a vincere il suo primo combattimento, rendendo felice Inigo. Jacinto si sente in colpa per aver illuso Marcelina e, con l’aiuto di Servante, cerca un modo per farsi perdonare.