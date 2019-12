Anticipazioni Una Vita dal 23 al 27 dicembre: Celia tra la vita e la morte

Una Vita anticipazioni da lunedì 23 a venerdì 27 dicembre 2019: Celia sviene durante la proposta di matrimonio di Samuel

Durante la prossima settimana, segnaliamo, Una Vita non andrà in onda mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre 2019. Le anticipazioni riguardano, dunque, i pomeriggi di lunedì, martedì e venerdì. Nel corso di queste puntate vedremo Samuel organizzare perfettamente e nei minimi dettagli un ricevimento a casa sua, al fine di chiedere formalmente a Lucia di diventare sua moglie. Durante la festa, l’Alday chiede così alla ricca ereditiera di sposarlo. Improvvisamente Celia sviene e la Alvarado non fa in tempo a dare la sua risposta. Felipe è molto preoccupato per lo stato di salute di sua moglie e cerca disperatamente di contattare un medico per salvarle la vita. Ad Acacias, però, nessuno è disponibile a causa dell’epidemia influenzale che è scoppiata tra gli abitanti dell’Hoyo. Quanto sta accadendo a Celia irrita non poco Samuel, il quale comprende che le sue nozze con Lucia tarderanno ad arrivare. Nel frattempo, Jimeo Batan continua a chiedergli il denaro che gli deve. Anche Telmo inizia a preoccuparsi per le condizioni di salute di Celia, tanto che vorrebbe starle accanto. Intanto, il dottor Quilles ordina che la donna stia in quarantena. Nonostante ciò, Felipe non intende stare neanche un minuto lontano da sua moglie.

Anticipazioni prossima settimana: Lolita vuole interrompere i preparativi del suo matrimonio con Antonito

Il matrimonio di Antonito e Lolita sta arrivando ma quest’ultima vuole rimandarlo visto quanto sta accadendo a Celia. La moglie di Felipe, però, spinge la domestica a continuare con i preparativi delle nozze. La situazione per la donna, con il passare del tempo, peggiora. Infatti, dalle anticipazioni sappiamo che Celia è costretta a vivere momenti molto difficili, tanto che tutti iniziano a temere per la sua vita.

Puntate italiane Una Vita: Marcelina torna ad Acacias, un giornalista vuole acquistare una foto di Flora e Servante

Un giornalista francese decide di acquistare una fotografia scattata da Flora e Servante, i quali intanto sono convinti che questo sia l’inizio di una lunga carriera. Nel frattempo, Marcelina torna ad Acacias, dopo aver trascorso un breve periodo in convento, e fa a Casilda alcune domande su Jacinto.