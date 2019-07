Anticipazioni Una Vita dal 22 al 27 luglio: Diego e Blanca di nuovo insieme

Una Vita anticipazioni prossima settimana dal 22 al 27 luglio: Blanca e Diego di nuovo insieme, il piano contro Ursula

Nel corso delle puntate di Una Vita in onda prossima settimana, Samuel e Diego informano Leonor e Felipe sulle loro ultime scoperte, rivelando che Moises è ancora vivo. Intanto, Samuel convince Blanca a ritardare la sua partenza per il convento. Cristina Novoa non può non avvertire dei forti sensi di colpa e così evita di manipolare anche Arturo. Ursula capisce che a rivelare a Diego il luogo dove si trova Moises è stata Carmen. Pertanto, l’ex istitutrice fa in modo che la domestica si trovi a passeggiare per le vie di Acacias quando uno scagnozzo la ferisce alla mano, minacciandola. Riera scopre quanto accaduto alla donna e giura vendetta contro Ursula. L’uomo si presenta poi da Diego, a cui propone un’alleanza. In particolare, promette di aiutarlo a ritrovare Moises se lui in cambio sarà al suo fianco nella lotta contro la Dicenta. Nel frattempo, Cristina Novoa confessa a Leonor di aver agito sotto gli ordini dell’ex istitutrice. Attraverso una registrazione, la giovane Hidalgo riesce a smascherare Ursula, svelando a tutti i vicini che Cristina li ha manipolati per rivelare alla dark lady i loro segreti. Nel frattempo, Samuel convince Blanca a vedere Diego. Quest’ultimo le conferma che Moises è ancora vivo. La ragazza ritorna in sé e accetta di prendere parte a un piano per incastrare Ursula. La Dicenta, però, scopre che Blanca e Diego non sono andati da Vilaroz, come invece le era stato detto. Blanca torna ad Acacias dopo aver investigato sul nascondiglio di Moises e non riesce a trattenere la rabbia contro Ursula.

Anticipazioni Una Vita: Arturo sempre più lontano da Silvia

Arturo deve operarsi per la cataratta, ma il medico gli comunica che l’intervento potrà essere effettuato solo quando la vista sarà cessata completamente. A questo punto, il colonnello decide di non rivelare a Silvia quanto gli sta accadendo. Esteban scopre che un suo amico è morto nelle Filippine a causa della tubercolosi e, per rassicurarlo, Silvia lo abbraccia in piena Acacias. Ursula spia soddisfatta la scena. La Dicenta racconta poi al colonnello quanto visto. Il Valverde, furioso, caccia immediatamente l’ex istitutrice da casa sua. Poco dopo, però, rinfaccia alla Reyes quanto accaduto. Silvia poi propone ad Arturo di raggiungere insieme l’Italia. L’uomo è costretto a rifiutare a causa della sua malattia. La donna appare molto delusa e decide di partire insieme a Esteban. Agustina, intanto, capisce che il suo padrone le ha mentito e che sta per diventare cieco.

Una Vita anticipazioni: Flora nei guai, Inigo scopre che Pena non ha mai perso la memoria

Inigo scopre che Flora ha baciato Paquito e teme che possa scoppiare uno scandalo ai danni de La Deliciosa. Intanto, Servante consiglia al vigilante di rivelare a tutti che è stata Flora a baciarlo, altrimenti perderà il suo lavoro. Ma l’uomo non ha alcuna intenzione di compromettere l’onore della ragazza. A complicare la situazione ci pensa Ursula, che minaccia di far licenziare Paquito. La Cervera, pur di salvare il vigilante, affronta la Dicenta affermando di essere stata lei a fare della avance all’uomo. Poco dopo, Flora entra nella stanza di Pena, dove che scopre che l’uomo ha raccolto diverse foto di Inigo. Ma ecco che il vero Cervera sorprende la giovane e, invece di inveire contro di lei, le confessa di essere innamorato di lei. Anche Inigo decide di introdursi nella camera di Pena e comprende che quest’ultimo non ha mai perso la memoria.