Anticipazioni Una Vita dal 21 al 27 aprile: Fabiana rapita, il piano di Ursula

Una Vita anticipazioni prossima settimana: Fabiane viene rapita, Samuel e Ursula contro Blanca e Diego

Le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana rivelano che Fabiana decide di andare a trovare Jaime, il quale si è finalmente svegliato dal coma. La domestica gli rivela che Ursula è ormai riuscita a separare i suoi figli, Samuel e Diego. Non appena il marito di Blanca scopre la madre di Cayetana all’interno dell’ospedale la caccia via. Subito dopo, tenta di portare il padre dalla sua parte, parlandogli della relazione nata tra il fratello e sua moglie. Turbata per l’avvicinamento tra Jaime e Fabiana, Ursula ordina a Carmen di sequestrare la domestica. Intanto, Jaime viene convinto da Samuel, tanto che decide di chiedere a Diego di andarsene. L’Alday Senior non vuole più avere a che fare con il figlio. Il giovane non sopporta il rifiuto del padre e si condida con Blanca. Fabiana finalmente viene rilasciata da Riera ma comprende che Ursula e Carmen sono coinvolte nel suo rapimento. Nonostante Samuel non sia d’accordo, Ursula cerca di convincere Jaime a far pace con Diego. Di fronte all’arrabbiatura del genero, la Dicenta gli confessa di avere un piano per separare Blanca e suo fratello. L’ex governante vuole far credere a Diego che ha ancora il mercurialismo.

Anticipazioni settimanali Una Vita: intossicazione ad Acacias, Leonor aiuta Inigo

Nel frattempo, inconsapevoli di quanto sta accadendo alle loro spalle, Blanca e Diego pensano di preparare un regalo per il bambino che sta per nascere. Alla fine, Samuel decide di aiutare Ursula nel suo piano, dando la sua completa disponibilità. Inigo e Flora inagurano la pasticceria, ma poco dopo tutti i clienti iniziano ad accusare dei crampi allo stomaco a causa della cioccolata. Per via di questa intossicazione, provocata agli abitanti del ricco quartiere, i due nuovi proprietari de La Deliciosa ricevono una multa molto alta. Ma non solo, altri guai si presentano per Flora e Inigo, visto che non hanno il denaro per pagare Antonito, che ha aggiustato la macchina del caffè. L’opportunità di avere i soldi necessari a risolvere i loro problemi viene data da Leonor, la quale chiede al ragazzo di aiutarla a scrivere il libro sul padre Cesar in cambio di soldi.

Una Vita anticipazioni: Silvia bacia Arturo e poi sparisce

Arturo si mostra particolarmente preso da Silvia, con cui scatta addirittura un bel bacio. Il colonnello, però, inaspettatamente reagisce con freddezza. A dare consigli sentimentali al Valverde ci pensa Felipe. Purtroppo dopo il bacio il padre di Elvira non ha più notizie della Reyes e inizia a soffrire di fronte a questo allontanamento. Attraverso l’aiuto di Lolita, Agustina riesce a passare la prova di scrittura richiesta da Arturo. Intanto, Jacinto torna ad Acacias e scopre di essere ricercato da numerose donne.