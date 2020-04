Anticipazioni Una Vita dal 20 al 24 aprile: Celia muore, nuova stagione

Anticipazioni Una Vita da lunedì 20 a venerdì 24 aprile 2020: la nuova stagione dopo la morte di Celia

Le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana annunciano che Lucia è convinta che Telmo abbia trasferito sul conto dell’Ordine del Cristo Giacente la sua eredità. Pertanto, la giovane si prepara a lasciare il ricco quartiere, ma avviene qualcosa di sconvolgente. Durante una discussione con Ramon in casa Palacios, Celia cade dalla finestra e muore. Vicino al corpo della donna viene, inoltre, trovato un coltello. Inizia così la nuova stagione della soap opera, attraverso un salto temporale di dieci anni. Ramon ha trascorso tutto questo tempo in carcere, in quanto accusato di aver ucciso Celia. Felipe, non riuscendo a sopportare questa perdita, si è lasciato andare ai suoi antichi vizi. Infatti, lo vedremo spendere il suo denaro in alcol e cortigiane. Per riuscire ad aiutare il padre a uscire di prigione, Antonito decide di vendere il loro appartamento. Lucia si è sposata con Eduardo e ha un figlio di dieci anni che si chiama Mateo. Non solo, la Alvarado ha anche assuto Ursula come istitutrice del bambino. Con il passare del tempo, capiremo che il matrimonio di Lucia ed Eduardo non è per nulla felice.

Una Vita anticipazioni prossima settimana, nuova stagione: importanti arrivi e situazioni particolari ad Acacias

In questi dieci anni, Lolita ha aperto una bottega di genere alimentari, mentre Servante e Fabiana sono i proprietari della pensione Buena Noche, dove un tempo c’era la sartoria di Susana. Grandi cambiamenti ad Acacias, soprattutto per quanto riguarda La Deliciosa. Il famoso bar è diventato il ristorante Nuovo Secolo XX, gestito dalla famiglia Pasamar. Jacinto e Marcelina, nel frattempo, si sono sposati. Mentre lui è diventato il nuovo portinaio del palazzo di Acacias 38, lei gestisce il chiosco di fiori che apparteneva a Fabiana. Nel ricco quartiere arriva la cantante Bellita Del Campo, con il marito Jose Miguel Dominguez e la domestica Arantxa. Noteremo, inoltre, una situazione abbastanza strana: Casilda finge di essere ricca di fronte a un ispettore del municipio, mentre Rosina e Liberto appaiono come due domestici.

Anticipazioni Una Vita puntate italiane aprile 2020: Samuel torna ad Acacias con l’affascinante Genoveva

Samuel fa il suo ritorno ad Acacias con sua moglie, l’affascinante Genoveva Salmeron. L’Alday cerca subito di recuperare il suo rapporto con Lucia, chiedendole scusa per quanto accaduto in passato. Le vicine sembrano non essere propense ad accettare la presenza di Genoveva, che viene considerata poco signorile. Stanca degli sguardi di dissenso delle donne, capitanate da Susana e Felicia, la Salmeron rivela a Samuel che non si lascerà mettere i piedi in testa.