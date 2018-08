Anticipazioni Una Vita dal 20 al 24 agosto: Teresa incinta, Cayetana scompare

Una Vita anticipazioni prossima settimana: Teresa scopre di essere incinta, Cayetana scompare con Ursula

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che, nel corso della prossima settimana, Cayetana cerca di fermare il piano di Teresa e Mauro rivelando a Mendez che è stata Ursula l’ultima persona che ha fatto visita a Tirso nel collegio. Il commissario crede al racconto della dark lady di Acacias. Ma più tardi, Mendez trova il corpo dell’agente Soler senza vita nel bosco. L’uomo è stato ucciso con un coltello. Nel frattempo, Ursula osserva la scena di nascosto. In seguito, la vecchia governante raggiunge Cayetana e le annuncia di essere intenzionata ad andare in commissariato a confessare ogni suo delitto. La Sotelo Ruz non può permettere ciò e così la colpisce con un attizzatoio. Subito dopo, la dark lady scrive tre lettere di addio a Celia, Fabiana e Susana, fa i bagagli e poi si allontana da Acacias 38. Non appena Teresa viene a sapere della sua partenza si infuria e incolpa Mauro di aver perso troppo tempo. Intanto,la Sierra scopre di essere incinta. Mauro affronta Mendez e lo accusa di essersi lasciato sfuggire una criminale come Cayetana.

Anticipazione Una Vita: Elvira viene rapita da Arturo prima delle nozze

All’insaputa di tutti, Elvira concede un ultimo incontro al padre, prima di raggiungere Simon, già sull’altare ad attenderla. Arturo sembra essere pronto a chiedere perdono alla figlia, ma poi la narcotizza e la rapisce. La giovane Valverde non raggiunge, dunque, il suo amato in chiesa. Tutti sono in pensiero per l’improvvisa scomparsa della ragazza. Simon chiede a Mendez di indagare. Casilda trova una vecchia foto della famiglia Hidalgo e decide di portarla con sé, infilandola sotto il grembiule. Arturo la sorprende e, convinto che abbia rubato qualcosa, la riprende duramente. Nel frattempo, Simon riceve una lettera di Elvira, attraverso la quale gli comunica di essere partita per la Turchia per sposare Burak Demir, al fine di salvare il padre dalla bancarotta.

Anticipazioni Una Vita: Antonito nei guai, Trini attratta dal gioco d’azzardo

L’americano ricco truffato da Antonito vuole che quest’ultimo venga processato negli Stati Uniti. Veracruz dà la caccia al figlio di Ramon, che riesce a sfuggirgli. Il giovane Palacios organizza dei giochi d’azzardo, a cui vuole partecipare anche Trini. La donna inizia a prendere parte alla bisca di Antonito e Ramon per poco non la scopre.