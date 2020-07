Anticipazioni Una Vita dal 2 all’8 luglio: vendette e un rapimento

Le anticipazioni di Una Vita annunciano che, nelle puntate in onda da domenica 2 a sabato 8 agosto 2020, Genoveva e Alfredo portano avanti il loro pericoloso piano e manipolano Rosina e Liberto, portandoli a investire nella Banca Americana. Intanto, Ursula impedisce a Felipe di vedere Agustina, la quale non sa quanto sta accadendo. I due coniugi Bryce organizzano poi un rinfresco per convincere i loro vicini a investire. Al contrario degli altri, Ramon e Felipe hanno qualche dubbio al riguardo. Agustina decide di arrendersi alla sua malattia, mentre Ursula dimostra di non avere buone intenzioni con lei. Intanto, dopo il rinfresco, Genoveva e Alfredo parlano del loro piano di far finire in rovina tutti i vicini di Acacias 38. Liberto chiede consiglio a Felipe e poi decide di attendere il risultato delle indagini di Ramon, prima di investire nella Banca Americana. Agustina, gravemente malata, confessa a Fabiana di voler morire e si getta dalla finestra della soffitta. Ursula, dopo ciò, si precipita da Genoveva per comunicarle che la vendetta è appena iniziata. La povera Agustina viene portata in ospedale e fortunatamente è ancora viva. Purtroppo, le sue condizioni sono abbastanza gravi. Attraverso un flashback, scopriremo che Genoveva e Ursula sono in combutta. La Salmeron ha pagato il medico per falsificare la diagnosi e l’ex istitutrice ha manipolato Agustina, somministrandole bevande contenenti sostanze debilitanti. Agustina deve essere operata, in quanto rischia di perdere un braccio e le possibilità che si salvi sono poche. L’intervento procede bene e quando riprende i sensi la domestica appare ancora molto debole.

Anticipazioni Una Vita da domenica 2 a sabato 8 agosto 2020: Genoveva e Alfredo portano avanti il loro piano, il rapimento di Milagros e la scelta di Ramon e Felipe

Ramon tenta di rimediare a quanto accaduto con Milagros, a causa del regalo, ma peggiora solo le cose. Infatti, provoca una reazione allergica alla bambina quando le fa assaggiare una torta. Carmen viene a conoscenza dell’arrivo della piccola e se la prende con il Palacios, che non l’aveva messa al corrente della situazione. Dopo di che, la domestica dà qualche consiglio al fidanzato per aiutarlo a conquistare Milagros. In questo modo, Ramon riesce finalmente a creare un legame con la figlia e si riconcilia con Carmen. Al fine di evitare che il Palacios riesca a scoprire la verità sulla truffa, Genoveva rapisce Milagros. La scomparsa della bambina non può non preoccupare tutti. La piccola ricompare poi proprio con la Salmeron, la quale dichiara di averla portata a prendere un gelato. Questa mossa permette ad Alfredo di sostituire la relazione sulla Banca Americana con un’altra più favorevole, al fine di convincere i vicini a investire. In seguito, Ramon invita Carmen a una cena di famiglia, per darle un’ulteriore dimostrazione. Ignorando i consigli di Ramon, Liberto rivela ad Alfredo di essere pronto a investire tutto il suo capitale. Mentre Milagros riparte per Parigi, il Bryce convince tutti i vicini a prendere parte all’affare legato alla Banca Americana, proponendo loro di formare un unico gruppo di investitori. Tutti accettano la proposta, fatta eccezione per Ramon e Felipe. Pur di partecipare, Josè e Bellita chiedono aiuto allo stesso Bryce, che offre loro un prestito. Anche Antonito cerca il denaro a suo padre, il quale però non accetta. A questo punto, il marito di Lolita annuncia di voler racimolare i soldi necessari vendendo il brevetto delle macchine per il caffè.

Una Vita anticipazioni prossima settimana: Bellita inizia a vendicarsi contro Felicia, Cinta vicina a Rafael

Cinta è distrutta per la fine della sua storia d’amore con Emilio, tanto che decide di partire con i genitori per l’Argentina. Il ragazzo, affranto per la decisione presa, non riesce a nascondere il suo rammarico sul lavoro e la madre lo rimprovera. E mentre il figlio di Felicia riceve una lettera dopo della quale decide di lasciare Acacias improvvisamente, Cinta prega i suoi genitori di portarla con loro in Argentina. Bellita ha ora intenzione di scoprire cosa sta accadendo alla figlia. Quest’ultima decide di rivelare alla madre il motivo per cui è così triste. Offesa, dopo aver saputo quanto fatto da Felicia, Bellita si presenta al ristorante e qui dà vita a una scenata di fronte a tutti i vicini. Per rimanere vicino a Cinta, la cantante decide di cancellare il suo viaggio in Argentina. Josè non prende affatto bene questa decisione, ma è riuscito comunque a placare gli impresari argentini, assicurando loro che la tournée è stata solo rimandata. Intanto, Bellita medita vendetta verso Felicia e organizza dei corsi di ballo tenuti dalla Dama del mistero. In questo modo, la cantante vorrebbe sottrarre i clienti dei pomeriggi danzanti nel ristorante. Durante la prima lezione, la cantante fa in modo che la figlia balli con Rafael e Felicia si indigna per questa concorrenza sleale. Per permettere a Cinta di partecipare al pranzo di beneficenza con Rafael, Bellita impegna addirittura un paio di orecchini.

Trame Una Vita puntate italiane: Jacinto crede che Servante abbia una tresca amorosa con la sua Marcelina

Cesareo rimprovera Servante, convinto che sfrutti l’aiuto di Marcelina. Il socio di Fabiana risponde a tono al vigilante e recupera la voce all’improvviso. L’ex portinaio di Acacias 38 dona poi uno scialle alla giovane domestica per ringraziarlo. Cesareo, però, scopre che l’accessorio gli è stato a sua volta regalato. Jacinto, intanto, inizia a pensare che Servante e Marcelina abbiano una relazione clandestina.