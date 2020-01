Anticipazioni Una Vita dal 2 al 7 febbraio: Telmo spezza il cuore di Lucia

Anticipazioni Una Vita prossima settimana: Telmo respinge Lucia, Samuel fa nuovamente la sua proposta di matrimonio alla Alvarado

Le anticipazioni di Una Vita sulla prossima settimana annunciano che, dopo aver ascoltato i consigli di Frate Guillermo, Telmo respinge Lucia, spezzandole inevitabilmente il cuore. Il prete è molto determinato a resistere alle avances della Alvarado e, intanto, Celia offre a Samuel il suo aiuto per permettergli di riconquistare la cugina. L’Alday è pronto a tutto pur di riportare Lucia tra le sue braccia. La ragazza, però, continua a pensare a Telmo come unico amore. Nel frattempo, la moglie di Felipe stupisce Trini e Lucia, a cui confessa di essere incinta. Celia, però, chiede alle due di mantenere il silenzio, in quanto Felipe si trova ancora fuori città per lavoro. Telmo e Lucia hanno un nuovo confronto, durante il quale il primo fa sapere alla ragazza di non voler assolutamente tradire i suoi voti sacerdotali. Stravolta dalla notizia, la Alvarado accetta di invitare Samuel a cena, come le ha proposta Celia. Durante la serata, l’Alday fa nuovamente la sua proposta di matrimonio.

Una Vita anticipazioni dal 2 al 7 febbraio 2020: i preparativi del matrimonio di Antonito e Lolita

Ceferino confessa a Lolita di aver baciato Casilda e poi si sente tradito dopo aver scoperto l’accordo che c’era tra le due domestiche. Nonostante l’inganno, l’uomo decide di riappacificarsi con la Escolano e le fa sapere di essere pronto a tornare a Cabrahigo, in quanto non riesce a dimenticare la sua defunta fidanzata Pilar. Antonito e Lolita ora possono finalmente sposarsi e sembra non esserci più alcun intoppo per il loro matrimonio. Per tale motivo, Trini si reca da Susana, a cui chiede di confezionare l’abito sa sposa per la Casado. Entusiaste per le imminenti nozze, Carmen e Casilda preparano i loro abiti. Intanto, la situazione per Lolita diventa difficile: inizialmente discute con Flora e Inigo per il menù del banchetto nuziale e poi non trova un accordo con Susana per il suo vestito. Sempre più nervosa, la Casado chiede così aiuto alle sue amiche. Lolita si riappacifica, dopo varie discussioni, con Ramon e Trini. Dopo di che, chiede a Servante di accompagnarla all’altare.

Trame Una Vita prossima settimana, Susana e Rosina scoprono che Liberto è diventato un pugile: il Seler prende una decisione

Nel corso delle prossime puntate di Una Vita, Susana e Rosina scoprono da Leonor che Liberto ha iniziato a combattere durante gli incontri di boxe. Le due amiche di Acacias decidono di presentarsi a un combattimento e mettono in difficoltà il Seler. Dopo essersi preso un pugno in faccia, Liberto decide finalmente di rinunciare alla sua carriera da pugile, proprio per non mettere a rischio la sua storia d’amore con Rosina.