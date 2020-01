Anticipazioni Una Vita dal 19 al 24 gennaio: Samuel smaschera Telmo

Una Vita anticipazioni prossima settimana: Samuel fa a Telmo una rivelazione pericolosa

Nel corso della prossima settimana, durante le nuove puntate di Una Vita, Celia sospetta che Lucia, la quale dimostra di essersi allontanata da Samuel, possa nutrire un sentimenti nei confronti di un altro uomo. La Alvarado ora è certa che Telmo non abbia abusato di lei, come l’Alday le ha sempre fatto credere. Per tale motivo, decide di trascorrere sempre più tempo con il prete. Intanto, Samuel continua a essere pressato da Jimeno Batán. Ogni tentativo del gioielliere, però, risulta vano. Infatti, la complicità tra Telmo e Lucia cresce e Ursula non può fare a meno di notarlo. La Dicenta consiglia al prete, però, di essere prudente, al fine di non scatenare pettegolezzi tra i vicini di Acacias. Samuel affronta Telmo, a cui rivela di essersi reso conto dell’interesse peccaminoso che prova nei confronti di Lucia.

Trame Una Vita prossima settimana: Casilda aiuta Lolita a uscire dal compromesso matrimoniale con Ceferino

Dallo zio Gennaro Lolita scopre che Ceferino deve innamorarsi di una donna vedova e darle un bacio, al fine di rompere il compromesso matrimoniale previsto dalla tradizione di Cabrahigo. Dopo aver ascoltato il parere di Trini, la domestica chiede aiuto a Casilda, la quale deve sedurre Ceferino. Le anticipazioni di Una Vita annunciano che la Escolano, però, si rifiuta di agire così, poiché ancora innamorata del defunto Martin. Intanto, l’uomo invita Lolita al cinematografo, con lo scopo di trascorrere una serata romantica insieme. Casilda, fortunatamente, cambia idea e si intromette nell’appuntamento, proprio per aiutare l’amica. Ma Ceferino dimostra di essere fortemente attaccato alle tradizioni di Cabrahigo e sa che non può innamorarsi di un’altra donna. Antonito, nel frattempo, è sempre più preoccupato per questa situazione, mentre Trini e Ramon cercano di trovare una soluzione.

Flora in pericolo, anticipazione Una Vita: Jordi Barò pronto a tutto pur di sedurla

Inigo e Leonor decidono di trascorrere una giornata da soli lontano da Acacias. Scoperto ciò, Jordi Barò decide di rimandare la sua partenza per Barcellona, sicuro che potrà finalmente sedurre Flora. L’uomo sembra essersi preso una cotta per la ragazza e cerca di restare da solo con lei a La Deliciosa. Così, regala a Liberto e Inigo due biglietti per un incontro notturno di boxe. Il suo piano non si conclude come sperato. Le intenzioni di Jordi non sono per nulla buone!