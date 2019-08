Anticipazioni Una Vita dal 19 al 24 agosto: Blanca ritrova Moises

Una Vita anticipazioni prossima settimana: Blanca ritrova Moises, Ursula cerca di uccidere Leonor poi tenta il suicidio

Blanca confessa a Leonor che Ursula è fuggita insieme a suo figlio, mentre Samuel e Diego corrono a Valencia per trovare l’ex istitutrice. Ed ecco che arriva il grande e attesissimo colpo di scena: finalmente Blanca e Diego ritrovano Moises. Dopo aver neutralizzato lo scagnozzo di Ursula, tornano insieme al piccolo ad Acacias. Carmen, ferita gravemente dalla Dicenta durante la fuga di quest’ultima, scompare dall’ospedale. Non appena l’ex governante di Cayetana si accorge della sparizione di Moises va fuori di testa. Al centro di Acacias, la donna si lascia andare a un lungo sfogo contro Samuel. A questo punto, Blanca e i due fratelli Alday mettono in atto un piano per far impazzire Ursula, la quale appare sempre più nervosa. Intanto, la donna scopre che Carmen è sopravvissuta alla coltellata che lei stessa le ha dato e così cerca di rintracciarla. Quando arriva in ospedale trova, però, Samuel. Appena rientra a casa, vede sul muro delle scritte su Aleksander, il ragazzo che avrebbe dovuto sposare quando era giovane e che l’ha ripudiata dopo la violenza subita. In preda a una crisi nervosa, Ursula si presenta a casa di Rosina e punta un coltello contro Leonor, per costringerla a darle delle informazioni su Moises. Dopo ciò, minaccia di togliersi la vita e Liberto riesce a bloccarla. A questo punto, Blanca inizia a provare pena nei confronti della madre, a cui continua a dichiarare di aver partorito una femmina e che Moises non è mai esistito. Ursula tenta di far leva sui sensi di colpa della figlia, ma quest’ultima si accorge dell’inganno e non le dà alcuna informazione. La Dicenta scopre che Carmen si sta nascondendo in soffitta. Si reca subito sul posto ma le domestiche, guidate da Fabiana, proteggono la loro amica. Dopo di che, Ursula minaccia Samuel, facendogli presente di poter andare in ogni momento dalla polizia per accusarlo dell’omicidio di Jaime e dell’assalto alla carrozza ai danni di Blanca e Diego.

Anticipazioni Una Vita: Flora esce dal carcere, i Palacios hanno un incidente

Inigo si rende conto che Flora rischia di essere condannata a morte, dopo aver scoperto che l’Indiano era una persona molto influente nel suo Paese. Pertanto, il ragazzo deve trovare Pena, il quale è scomparso ormai da qualche giorno. Dopo di che, propone a Felipe di usare Cesareo come falso testimone, al fine di scagionare la sorella. Sebbene sia consapevole dei rischi che sta correndo, Flora non intende dare la colpa dell’omicidio dell’Indiano a Pena. Quest’ultimo ricompare e si reca dal commissario Mendez, dichiarandosi colpevole della morte dell’Indiano. Flora viene così scarcerata. La ragazza fa visita al vero Cervera in prigione e gli promette che farà di tutto per salvarlo. Felipe fa sapere poi a Inigo e Flora che Pena ha ceduto loro La Deliciosa. Nel frattempo, Felipe dà il permesso a Lolita di andare con i Palacios a Cabrahigo. Dopo essere stati nel piccolo paese, hanno un incidente in auto guidata da Antonito. Fortunatamente nulla di grave: il figlio di Ramon deve solo stare a riposo per qualche giorno. Trini, nei prossimi giorni, si rende conto che Antonito sta sfruttando la situazione restando a riposo.

Una Vita anticipazioni: Silvia viene liberata e scopre il problema di Arturo

Esteban riesce a mettere in salvo Silvia, la quale è stata rapita da Blasco. Durante la colluttazione con rapitore, il giovane si ferisce e finisce per una notte in ospedale. Non appena rientra ad Acacias, la Reyes si rende conto che Arturo sta perdendo la vista. A questo punto, il colonnello si trova costretto a confessare la triste verità alla sua amata. Silvia, dopo tale confessione, conferma il suo amore al Valverde. Nel frattempo, Esteban lascia Acacias e parte per la Groenlandia. Agustina chiede, poi, alla Reyes di non pressare troppo Arturo. Silvia, in seguito, consiglia il suo amato a rivelare ai vicini il suo problema. Il padre di Elvira, però, ammette di non sentirsi ancora pronto.