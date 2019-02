Anticipazioni Una Vita dal 18 al 22 Febbraio 2019: Antonito arrestato

Una Vita anticipazioni prossima settimana: Antonito in carcere, Victor regala un anello a Maria Luisa

La prossima settimana a Una Vita ne vedremo di tutti i colori. Partiamo dal povero Antonito. Il ragazzo scopre di essere stato incastrato da Belarmino. Quest’ultimo chiede al giovane Palacios di andare a ritirare i soldi in comune e di nasconderli nella cassaforte di casa sua. Successivamente, il giovane amore di Lolita riceve una valigia e due biglietti di sola andata per l’Italia. Quando il giovanotto si rende conto che nella borsa non ci sono soldi ma bensì fogli di carta, comprende di essere stato fregato. Le guardie lo arrestano e in commissariato viene ascoltato da Mendez. Quest’ultimo ha grande difficoltà a credere alle parole di Antonito e le voci riguardanti il suo arresto fanno il giro di Acacias 38 in brevissimo tempo.

Anticipazione Una Vita: Maria Luisa lascia Victor, lui si consola con Elvira

Victor ha intenzione di trasferirsi a Parigi dove si trovano i suoi genitori. Il giovane pasticcere vorrebbe che Maria Luisa lo seguisse e per questo le chiede di andare via con lui. La giovanissima donna crede che suo padre Ramon non sarebbe d’accordo con una tale iniziativa e lei stesso non sembra propensa a lasciare il suo paese. Il proprietario de La Deliciosa regala alla sua fidanzata un meraviglioso anello e le chiede di sposarlo. Purtroppo, invece di essergli grata, la Palacios non si mostra assolutamente felice e finisce per discutere con il suo fidanzato. Per far ingelosire Simon, Elvira pensa bene di avvicinarsi a Victor e consolarlo per quanto accaduto con Maria Luisa.

Anticipazioni Una Vita: Olga si svela a Blanca

Blanca e Samuel si mettono in viaggio insieme per trascorrere un po’ di tempo soli e Olga vorrebbe andare con loro, anche se poi le viene impedito da sua sorella. Al loro ritorno, i due dicono che le cose tra loro vanno bene, anche se poi si scopre non essere vero. Intanto, Blanca e Olga decidono di uscire di casa insieme e parlare una volta per tutte del loro passato. Ursula scopre il tutto e cerca di rimediare.