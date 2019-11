Anticipazioni Una Vita dal 17 al 22 novembre: un omicidio e una partenza

Una Vita anticipazioni prossima settimana: Telmo pronto a tutto, Gutierrez viene ucciso

Nel corso delle puntate di Una Vita in onda prossima settimana, il priore Espineira chiede a Samuel di diventare suo alleato, al fine di sottrarre insieme l’eredità dei Marchesi di Valmez a Lucia. Di fronte alle continue bugie di Alicia, Telmo chiede a Ursula di convocare la donna in parrocchia. La Villanueva non ha, però, intenzione di ritrattare con la Alvarado le sue menzogne e ammette di essere stata pagata da Samuel. Il prete riesce poi a ritrovare Gutierrez, l’autista che ha portato lui e Lucia fino alla chiesa abbandonata. Il sacerdote sprona l’uomo a raccontargli se è stato corrotto dall’Alday. Pentito di aver aiutato più volte il gioielliere, Cesareo si reca da Telmo, a si ritrova di fronte a Ursula. Gutierrez dà appuntamento a Telmo per rivelargli cos’è davvero accaduto il giorno in cui Samuel è riuscito ad accusarlo di violenza nei confronti di Lucia. L’autista, però, non si presenta all’incontro e qualche istante dopo arriva ad Acacias la sua carrozza. Il prete scopre che qualcuno ha ucciso l’uomo! A questo punto, Telmo continua a non avere alcuna pista per incastrare Samuel. Di fronte alla morte del cocchiere, Cesareo appare fortemente provato e questo porta il prete a pensare che lui sia a conoscenza di qualcosa di importante. Nel frattempo, Lucia è sempre più affascinata dall’Alday e trascorre molto tempo con Alicia, che viene ospitata da Celia e Felipe.

Anticipazioni Una Vita: Raul scompare da Acacias, Susana corteggiata da Venancio

Raul ruba una preziosa statuetta in casa di Samuel, per rivenderla. Il ragazza cambia idea quando Carmen gli consiglia di non diventare un delinquente come suo padre. La domestica prega poi Servante di assumere il figlio come aiuto portinaio. Il giovane, però, rifiuta disgustato il lavoro. Intanto, Trini teme di dare alla luce un figlio con i capelli rossi e chiede a Telmo di realizzare una messa speciale per evitare ciò. In seguito, Raul sparisce nel nulla da Acacias. Carmen non può non essere preoccupata per il figlio. Venancio continua a fare delle esplicite lusinghe a Susana. Il maestro chiede poi alla sarta e a Rosina di prendere parte a una classe di disegno speciale. Le due amiche di Acacias decidono di non andare a queste particolari lezioni.

Una Vita anticipazioni: Pena lascia Acacias per la sua missione senza salutare Flora

Flora non riesce ad accettare il fatto che Pena abbia ormai scelto di trasferirsi in Africa per la missione intrapresa dal padre Cesar. Il cameriere continua a non capire il motivo per cui la Barbosa abbia deciso di opporsi alla sua partenza. Senza salutare la sua amata, Pena parte per la sua missione. Prima chiede ad Antonito di consegnare una lettera alla ragazza.