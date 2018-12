Anticipazioni Una Vita dal 17 al 22 dicembre: Adela scompare

Una Vita anticipazioni prossima settimana: la scomparsa di Adela e la verità su Elvira

Le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana annunciano la scomparsa di Adela. La ragazza risulta scomparsa. Simon la cerca ovunque, ma senza risultato. Dopo di che, il figlio di Susana decide di leggere il diario dell’ex suora e scopre che lui è il protagonista di fantasie e vaneggiamenti della ragazza. Osman poi conferma al maggiordomo che Elvira è morta durante il naufragio. Ma ecco che scopriremo che in realtà Valverde ha pagato il pittore per ingannare tutti. Il quadro trovato da Maria Luisa, inoltre, è stato dipinto dopo la morte di Elvira su commissione di Burak Demir. In realtà, la giovane Valverde si trova in Turchia. Ed ecco che mentre Maria Luisa e Victor parlano in segreto di ciò che hanno scoperto sulla ragazza, Arturo gli piomba addosso, sorprendendoli! A questo punto, i due innamorati temono che il colonnello possa aver capito qualcosa e tentano di rimediare a quanto accaduto.

Anticipazioni Una Vita: Samuel regala un anello di fidanzamento a Blanca

Carmen convince Ursula che tutti i signori che abitano nel palazzo sono i veri responsabili di ciò che le hanno fatto durante la festa di San Paolino. Blanca accetta di sposare Samuel. Quest’ultimo crea per la figlia di Ursula un anello di fidanzamento composto da uno splendido smeraldo, dono di suo fratello Diego. Intanto, quest’ultimo continua a vedersi di nascosto con la ragazza. In seguito, Samuel regale a Blanca l’anello di fidanzamento. La ragazza, però, reagisce con poco entusiasmo, in quanto è innamorata del cognato. Intanto, Servante riesce a vincere il concorso letterario dedicato agli epitaffi. L’uomo conquista così il primo premio. Nel frattempo, il portinaio aiuta Martin a liberarsi di un fastidioso problema legato all’igiene personale.

Anticipazione Una Vita: Antonito ancora una volta nei guai

Antonito non ha più denaro e, nel frattempo, non ha mai neanche preso accordi con il cimitero. Pertanto, non sa come poter garantire alla signora Garcia la sepoltura prevista dalla polizza assicurativa. Così, il giovane Palacios deve affrontare l’ira dell’anziano vedovo. Per pagare il funerale alla defunta donna, Antonito ruba una preziosa collana di Rosina. Intanto, gira la voce che il figlio di Ramon non mantiene la sua parola. Tutti i suoi clienti iniziano così a chiedere la restituzione del loro denaro.