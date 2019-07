Anticipazioni Una Vita dal 15 al 20 luglio: Diego scopre la verità su Moises

Una Vita anticipazioni prossima settimana dal 15 al 20 luglio: Diego scopre che Moises è vivo

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che la prossima settimana Blanca è sempre più sicura di voler entrare in convento, ormai certa che Moises sia ancora vivo. Intanto, Cristina Novoa continua a seguire gli ordini di Ursula e manipola Susana, Celia e Carmen. Quest’ultima inizia, così, a mostrarsi distante con il detective Riera. L’uomo, per riuscire a riportarla dalla sua parte, decide di raccontarle il passato di Ursula. Invece, Samuel propone a Diego di far ricoverare Blanca in una struttura sanitaria. Dopo un po’ di incertezza, il maggiore dei fratelli Alday accetta. Cristina Novoa riesce a far sentire in colpa anche Rosina, per aver dimenticato Maximiliano diventando la moglie di Liberto dopo poco tempo. Felipe inizia a rendersi conto delle manipolazioni della donna e subito dopo pure Liberto. Nel frattempo, Carmen decide di rivelare a Diego che Ursula si reca spesso in un convento, che viene utilizzato anche come orfanotrofio. Cristina inizia ad avvertire dei sensi di colpa e così sceglie di raccontare a Blanca la verità. La Dicenta, però, riesce a fermarla in tempo. Diego decide di raggiungere il convento indicato da Carmen insieme a Samuel, in realtà complice di Ursula. Qui i due fratelli trovano il chiama angeli che Blanca aveva preparato per suo figlio.

Anticipazioni Una Vita puntate italiane: Leonor smaschera Cristina, brutte notizie per Arturo

Arturo vuole incontrare Cristina Novoa e chiede a Ursula di avere questa possibilità. La nuova arrivata, però, dopo essere stata rimproverata e ripresa da Leonor, non ha più intenzione di mentire. Durante una riunione a La Deliciosa, la figlia di Rosina fa ascoltare a tutti i vicini una registrazione, nella quale Cristina ammette di averli presi in giro su ricatto di Ursula. Presente all’incontro, quest’ultima nega quanto detto dalla Novoa e se ne va. Samuel rivela a Ursula che Carmen ha dato una pista a Diego per ritrovare Moises. Nonostante ciò, il giovane decide di stare al fianco di suo fratello, rivelando a Felipe e Leonor che il bambino è ancora vivo e che è stato rapito dalla Dicenta. Agustina cerca di aiutare Arturo a mantenere segreti i suoi problemi di vista. Intanto, il dottor Quiles diagnostica al colonnello una cataratta che lo porterà, prima o poi, a diventare cieco. Visti i numerosi rifiuti del Valverde, Silvia si avvicina a Esteban. Arturo vuole operarsi per riuscire a risolvere il problema, ma il dottore gli fa sapere che potrà procedere con un intervento solo una volta che la vista sarà completamente persa.

Una Vita anticipazioni: Flora bacia Paquito, Lolita triste per la partenza di Antonito

Flora confessa a Pena di aver messo per errore del veleno per topi nella torta che lui ha mangiato. L’uomo rivela poi alla giovane che il dolce è stato buttato nella spazzatura a causa del suo cattivo sapore. Flora è convinta di essersi innamorata di Paquito, sebbene quest’ultimo non corrisponda i suoi sentimenti. Pena cerca di consolarla e lei poi accetta di vendere La Deliciosa come vuole Inigo. Più tardi, la ragazza bacia Paquito e la notizia si espande per tutta Acacias. Intanto, Lolita non riesce a nascondere la sua sofferenza per la partenza di Antonito, che insieme alla sua famiglia deve raggiungere Parigi.