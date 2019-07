Anticipazione Una Vita, Leonor smaschera Cristina Novoa: la confessione

Una Vita anticipazioni: Cristina Novoa crea scompiglio ad Acacias, Leonor riesce a smascherarla

Nel corso delle prossime puntate di Una Vita, in onda su Canale 5, Leonor riesce a smascherare Cristina Novoa. Prima, però, la religiosa riesce a complicare le esistenze di alcuni personaggi di Acacias 38 e non solo quella di Blanca. Come già si è capito, la donna è stata ingaggiata da Ursula, affinché porti sua figlia all’esasperazione. La giovane Dicenta si fida completamente della religiosa, ma Leonor si accorge ben presto della sua influenza negativa. La giovane Hidalgo comprende che Cristina sta cercando di manipolare Blanca, portandola a commettere gesti impensabili. Ma non solo: la religiosa si avvicina anche a Susana e Celia. Addirittura porta l’Alvarez Hermoso a mettere le distanze con suo marito Felipe. Atteggiamenti strani quelli che iniziano ad avere questi personaggi, che portano Leonor a cercare di capire cosa c’è sotto. Con tutto il suo coraggio, la figlia di Rosina decide di affrontare una volta per tutte Ursula e Cristina. Le parole della giovane Hidalgo fanno riflettere la religiosa, che viene così smascherata.

Anticipazione Una Vita: Cristina Novoa si sente in colpa e decide di mettere fine alla recita

Leonor riesce a smascherare Cristina e ne parla subito con Susana e Celia. Le due donne, però, non vogliono credere alle parole della giovane scrittrice. Entrambe sono, infatti, sicure di potersi fidare della religiosa. Nel frattempo, la complice di Ursula realizza di aver commesso troppi errori e, pertanto, decide di mettere fine alla recita. In particolare, Cristina decide di non interpretare più questo ruolo quando Arturo le chiede di poter confessare i suoi peccati. La donna rivela al colonnello di non essere una Santa e di essere ancora una peccatrice, esattamente come tutti loro. Pertanto, Cristina non fa confessare il Valverde e rivela a Leonor tutta la verità.

Anticipazioni Una Vita: Cristina Novoa confessa la verità a Leonor

Cristina spiega a Leonor di essere stata ingaggiata da Ursula, per riuscire a manipolare la povera Blanca. Quest’ultima, convinta proprio dalla religiosa, addirittura tenta di sedurre Samuel! Sicura dei suoi errori, la complice della Dicenta decide di mettere fine a tutto questo e di scrivere una lettera nella quale spiega la verità. A questo punto, Leonor riunisce i suoi vicini e legge loro la testimonianza di Cristina. In questo modo, la giovane scrittrice riesce anche a smascherare Ursula!