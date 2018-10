Anticipazioni Una Vita dal 15 al 19 ottobre: l’annuncio scioccante di Cayetana

Una Vita anticipazioni prossima settimana: Cayetana annuncia di essere figlia di Fabiana

Le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana rivelano che Teresa pensa che sia arrivato finalmente il momento di rivelare a tutti qual è la sua vera identità, contrastando Ursula. La maestrina vuole dare l’ultimo colpo di grazia a Cayetana. Prima, però, decide di parlare con Fabiana, a cui dichiara di sapere che lei e la Sotelo Ruz sono madre e figlia. Dall’altra parte, la vedova di German sembra arrivare a perdere tutte le speranze, in quanto si rende conto di non poter più fermare i piani di Teresa, Mauro e Ursula. Intanto, Fabiana promette alla figlia che non la lascerà mai da sola. Inaspettatamente, Cayetana riunisce in casa sua tutti i vicini, dichiarando di voler fare un annuncio importante. La vedova di German sorprende Teresa, la quale si presenta all’incontro per smascherarla, rivelando di essere la figlia di Fabiana. Nel frattempo, Jaime Alday scrive una lettera ai suoi due figli, rivelandogli di avere avuto una bambina da una domestica in passato. Ma non solo, il gioielliere confessa loro di essere sotto ricatto di Ursula. Dopo di che, nasconde la lettera in cassaforte e scrive la combinazione nell’agenda, precisamente sul disegno di un nuovo gioiello.

Anticipazione Una Vita: arriva la figlia segreta di Ursula, Lolita dà buca ad Antonito

A sorpresa Samuel Alday torna a casa insieme a Blanca, la figlia segreta di Ursula. Il giovane intende far vivere la ragazza insieme a loro. Dopo aver riflettuto tanto, Lolita decide di andare all’appuntamento organizzato da Antonito. La domestica, però, si imbatte in Maria Luisa, la quale ride nel vederla tutta in ghingheri. A questo punto, la giovane cambia idea e non si presenta all’appuntamento con Antonito. Quest’ultimo, nel frattempo, aspetta in strada con un mazzo di fiori. Intanto, Servante dice casualmente ad Arturo che il giovane Palacios sta facendo degli investimenti con diverse persone. Stanco di essere preso in giro, il Valverde corre a parlarne con Ramon.

Anticipazioni Una Vita: Simon cerca di convincere Adela a restare ad Acacias

Adela deve tornare in convento e Celia convince Simon a fare qualcosa per fermarla. Il maggiordomo chiede, dunque, all’amica di Elvira di restare ad Acacias, ma lei ammette di non riuscire a vivere senza ubbidire. In seguito, il figlio di Susana raggiunge il convento e lascia a Genoveva una lettera per Adela. La suora, però, non la consegna alla giovane e la strappa.