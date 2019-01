Anticipazioni Una Vita dal 13 al 18 gennaio: una gravidanza e un matrimonio

Una Vita anticipazioni prossima settimana: Samuel e Blanca si sposano, Rosina confessa a Liberto di essere incinta

Le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana rivelano che Blanca è consapevole del fatto che Samuel debba essere operato e così decide di organizzare il loro matrimonio per salvarlo. Ursula non reagisce abbastanza bene di fronte alla decisione della figlia. Dopo quanto accaduto, Samuel precisa a Diego che il rapporto, da ora in poi, sarà solo legato al lavoro in gioielleria. Intanto, Ursula tenta di mettere tensione tra i due futuri sposi, proprio per far saltare questo matrimonio. Arriva il giorno delle nozze e, di fronte alla Dicenta e a Leonor, Samuel e Blanca diventano marito e moglie. Nel frattempo, l’ex governante continua a ricevere segnali intimidatori. Questa volta le viene recapitata una casetta per uccelli con zampe di gallina. Mentre Samuel entra in sala operatoria, Diego si accorge del talento di Blanca per il disegno. Intanto, Rosina rivela a Liberto di essere incinta. Il giovane, però, non appare abbastanza felice di fronte a questa notizia. Infatti, l’uomo teme di non poter essere un buon padre per so figlio. I due decidono poi di mantenere segreta questa gravidanza, ma Leonor si accorge che c’è qualcosa che non va.

Anticipazione Una Vita: Simon ancora innamorato di Elvira, Adela preoccupata

Simon vorrebbe aiutare Elvira, tentando di portarla via da Arturo. Susana è molto preoccupata per le intenzioni del figlio e teme che possa rovinare il suo matrimonio con Adela. Quest’ultima, però, rassicura la sarta. Intanto, la giovane Valverde decide di non fuggire in convento e di restare ad Acacias per poter riconquistare il cuore di Simon. Adela teme che ora il marito possa lasciarla. Elvira fa di tutto pur di restare da sola con Simon, il quale è sempre più in crisi, tanto che non trova la giusta sintonia con la moglie. In seguito, il maggiordomo confessa alla Valverde di essere ancora innamorato di lei. I due si scambiano addirittura un bacio, ma Simon non vuole lasciare Adela. Presto Susana si rende conto che i due neo sposini non hanno ancora consumato il loro matrimonio. Ed ecco che l’ex suora decide di affrontare Elvira, per farle presente che ora Simon è suo marito.

Anticipazioni Una Vita: Maria Luisa si vergogna di Antonito

Antonito inizia a lavorare come spazzino e Maria Luisa si vergogna di lui. Per aiutare la sua amata, Victor decide di offrire al Palacios un lavoro alla Deliciosa come cameriere. Ma la figlia di Ramon si arrabbia con il fidanzato e continua a sottolineare che il fratello non può avere un lavoro così umile. Nel frattempo, ad Acacias arriva il cugino di Casilda, Jacinto. Quest’ultimo dimostra di non essere rispettoso nei confronti delle donne e Servante decide di aiutarlo.