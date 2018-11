Una Vita anticipazioni: Rosina confessa a Liberto di essere incinta

Anticipazione Una Vita: Rosina scopre di essere incinta e comunica la lieta notizia a Liberto

Le anticipazioni di Una Vita annunciano un’importante svolta nella trama, in particolare per quanto riguarda il matrimonio di Rosina e Liberto. Nelle prossime puntate vedremo la madre di Leonor scoprire di essere in dolce attesa. Una scoperta davvero inaspettata, vista la sua età. La donna, però, è comunque contenta di poter dare l’opportunità a Liberto di diventare padre per la prima volta. La madre di Leonor inizia ad avere qualche sospetto e così chiama la Valenciana per un controllo. La donna conferma la gravidanza. Rosina attende un po’ di tempo e poi confessa al marito di essere incinta. Ma come reagisce il giovane? Secondo le anticipazioni, il nipote di Susana si mostra entusiasta di fronte a questa notizie. I due stanno scherzando, quando la vedova Hidalgo decide di rivelare finalmente al marito quanto sta per accadere. Dunque, la coppia si preparara all’arrivo di un bambino. Entrambi sono pronti ad allargare la loro famiglia. Ecco, però, che qualcosa sembra non procedere come si aspettavano. Infatti, la pancia di Rosina, nonostante il tempo passi, non cresce.

Una Vita anticipazioni: Liberto scopre che Rosina aspetta un bambino, i sospetti di Susana

Liberto è felice di sapere che presto diventerà padre. Dall’altra parte anche Rosina si mostra entusiasta di poter dare questa felicità al giovane marito. La donna decide di organizzare una festa per annunciare a tutti la lieta notizia. Dalle anticipazioni sappiamo che i vicini sono già a conoscenza dell’arrivo di un bambino nella famiglia di Rosina. Nel frattempo, Susana inizia ad avere qualche sospetto su questa inaspettata gravidanza. La sarta dubita dell’arrivo di un bambino per l’amica, in quanto il suo ventre è lo stesso da ormai diverse settimane. La pancia di Rosina non cresce e lei stessa se ne rende conto.

Anticipazioni Una Vita: Rosina ha dei sospetti sulla sua gravidanza, la scoperta

Anche Rosina si rende conto del fatto che il suo ventre continua a restare piatto. Come mai la sua pancia non cresce come dovrebbe? La madre di Leonor ne parla con Liberto, il quale cerca di rassicurarla, convinto che presto arriverà il loro bambino. Eppure le anticipazioni rivelano che i sospetti di Susana si rivelano realtà, in quanto Rosina scopre di non essere davvero incinta.