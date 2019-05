Anticipazioni Una Vita dal 12 al 18 maggio: matrimoni e rivolte

Una Vita anticipazioni prossima settimana: Silvia Reyes accetta di sposare Zavala

Le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana rivelano che su ordine di Carvajal, Silvia decide di sposare Zavala. Intanto, però, si ritrova ad affrontare dei grossi problemi con Tamayo, il quale inizia a dubitare di lei. Una figura importante, vicina alla guardia reale, Velilla, si rifiuta di tradire Alfonso XII. A questo punto, il Generale ordina al suo braccio destro di ucciderlo. Silvia inizia subito a sospettare che Zavala abbia commesso questo omicidio, visto che Velilla risulta scomparso. Ma Artura inizia a temere per la vita della Reyes e Tamayo mette in guardia il Generale. Nonostante ciò, Silvia riesce a convincere il suo promesso sposo, affermando di non vedere l’ora di sposarlo. Ma non solo, la Reyes annuncia a Zavala che i suoi familiari non potranno essere presenti alle nozze, poiché manca poco tempo all’evento. Dopo di che, il Generale chiede ad Arturo di essere il suo padrino al matrimonio. Il Valverde, però, propone a Silvia di fuggire insieme. La Reyes non rinuncia al suo compito e decide di continuare a rispettare il piano con Carvajal.

Anticipazione Una Vita: l’incubo di Blanca, Diego arriva con gli operai ad Acacias

Blanca ha un incubo, durante il quale inizia a sanguinare e non sente più il bambino nel suo grembo. Dopo ciò, Samuel tenta di consolarla, ma lei mette nuovamente un muro davanti. Intanto, Reira rivela a Ursula altri dettagli sconvolgenti sulla famiglia Koval e poi si incontra con Carmen. L’uomo inizia a corteggiare la domestica. La Dicenta spinge poi Samuel a far valere i suoi diritti di marito su Blanca. Quest’ultima, però, invita il marito a stare al suo posto e si rifiuta di adempiere ai suoi doveri coniugali. Insieme a Diego e Huertas, gli operai del giacimento d’oro di Rosina e Ramon si dirigono verso Acacias. Leonor decide di fidarsi nuovamente di Blanca, rinunciando all’idea che sia stata lei ad avvertire Ribau sul nascondiglio dei minatori. Ma ecco che Ursula complica il tutto, scrivendo una lettera a nome della figlia, facendo credere ai vicini che abbia sempre avuto dei contatti con Diego per organizzare la rivolta.

Anticipazioni Una Vita: Martin pronto alle seconde nozze con Casilda, Inigo confessa il suo amore a Leonor

Martin vuole organizzare le seconde nozze con Casilda, visto che le prime sono state celebrate quando lui si trovava in carcere. Il garzone chiede aiuto agli Hidalgo per sorprendere la domestica con il matrimonio. I due coniugi invitano tutti i signori di Acacias 38 al loro secondo matrimonio e Antonito regala a Martin l’abito da sposo. Invece, Susana decide di occuparsi del vestito della sposa. Nonostante la sarta abbia promesso a Casilda l’abito, decide di venderlo a Silvia. Martin poi chiede a Servante di fargli da padrino al suo secondo matrimonio. Flora e Liberto vanno insieme a teatro, mentre Inigo chiede a Leonor di dargli una possibilità per spiegarsi, dopo il bacio. Il proprietario de La Deliciosa confessa alla dolce Hildalgo di essere innamorato di lei. Flora, però, rimprovera poi Inigo per la sua vicinanza a Leonor.