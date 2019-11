Anticipazioni Una Vita dal 10 al 15 novembre: un arrivo, scelte difficili

Una Vita anticipazioni prossima settimana, arriva il figlio di Carmen: il ragazzo ha problemi con la madre

Le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana rivelano che ad Acacias arriva un ragazzo con i capelli rossi, il quale è alla ricerca di una donna che nessuno sembra conoscere. Dopo di che, si scopre che il giovane è il figlio di Carmen, Raul. La domestica, infatti, impedisce a Cesareo di arrestarlo. Il ragazzo fa fatica ad accettare il fatto che sua madre sia al servizio dei signori. Intanto, la donna accoglie il figlio in soffitta. Ma i suoi tentativi di recuperare i rapporti con il giovane sembrano inutili. In seguito, Raul scappa e conosce Ursula, la quale inizia a prendersi cura di lui. Carmen scopre dove si trova il figlio e dopo aver avuto una discussione con la Dicenta riesce a riportarlo in soffitta. Ma ecco che Raul decide di scrivere una lettera a suo padre Javier, recluso nel carcere di Huelva. Il giovane rivela all’uomo dove si trova la madre. Con il tempo, il ragazzo inizia a guardare Carmen con occhi diversi, ma fatica a dimostrarle il suo affetto. Ursula continua a interessarsi a Raul e questo non può non far infuriare la domestica.

Anticipazioni Una Vita: Telmo riesce a tornare ad Acacias, Lucia vuole partire

Ormai plagiata da Alicia e Samuel, Lucia testimonia contro Telmo. Pertanto, il prete viene condannato ed è costretto a partire per Karthum, in Sud Africa. Il sacerdote non ha alcuna intenzione di lasciare Acacias e così stringe un misterioso patto con Espineira. In questo modo, riesce a tornare nel quartiere, infastidendo non poco Samuel. Il resto dei vicini sono, invece, entusiasti per il ritorno del prete. L’Alday continua, intanto, a sfruttare la falsa testimonianza di Alicia per convincere Lucia a mantenere le distanze da Telmo. Amareggiata per questa situazione, la Alvarado rivela a Celia di voler lasciare Acacias per qualche giorno. La moglie di Felipe non riesce, però, a capire quali siano i motivi che hanno spinto la cugina a prendere questa decisione. Non solo, nota anche che Lucia ha iniziato a trattare Telmo con freddezza.

Una Vita anticipazioni: Flora è convinta che presto riceverà una proposta speciale, Pena deve darle una brutta notizia

Pena appare scontroso e distante con Flora, che nel frattempo sogna di diventare un’attrice. La ragazza trova poi un anello nella giacca del fidanzato e inizia a convincersi che presto arriverà per lei la proposta di matrimonio. La sorella di Inigo confida a Lolita quanto scoperto, ma non sa che le intenzioni di Pena sono altre. In realtà, il pasticcere ha ricevuto la proposta di unirsi a una missione avviata dal padre Cesar. Per tale motivo, vuole lasciare Acacias per almeno un anno. Ancora, però, non sa come comunicare a Flora questa notizia.