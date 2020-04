Anticipazioni Una Vita, Celia muore: che fine ha fatto Tano? Il silenzio

Una Vita anticipazioni, Celia muore: grande silenzio intorno alla nuova vita di Tano

Nel corso delle prossime puntate italiane di Una Vita, in onda ad aprile 2020, Celia muore. Una disgrazia per Felipe, ma anche per Ramon. Quest’ultimo, ricordiamo, viene accusato di omicidio, in quanto la donna cade dalla finestra dell’abitazione dei Palacios. Sin da subito, Ramon viene ritenuto il solo responsabile della morte di Celia. In realtà non è così: dopo un salto temporale di dieci anni, il padre di Antonito è protagonista di scontri molto accesi con Felipe, a cui poi confessa la verità. Dopo varie discussioni e forti liti ad Acacias, Ramon decide di rivelare al suo vecchio amico quanto realmente accaduto quando è morta Celia. Ma molti di noi non possono non domandarsi: che fine ha fatto Tano? Ormai da tanto tempo non sentiamo parlare di lui e, nel corso delle ultime puntate andate in onda in Spagna, Felipe fa rarissimi riferimenti al ragazzo. Cos’è realmente accaduto? Un grande silenzio avvolge la nuova vita di Tano, tenendo presente che ora è diventato un ragazzo maturo!

Anticipazioni Una Vita, nessun richiamo per Tano: il ragazzo ora dovrebbe avere 24 anni

La trama in onda in Spagna corrisponde a dieci anni dopo quanto sta accadendo attualmente nelle puntate italiane. Dunque, dopo il salto temporale, possiamo immaginare Tano come un ragazzo ormai cresciuto! Qualche mese fa, in Spagna, è stato nominato da Marcia, la quale avrebbe voluto fargli un biglietto del treno per farlo tornare ad Acacias da Felipe. Da allora non è stato nominato più. Ricordiamo che il giovane è partito diverso tempo fa per avviare i suoi studi a Londra, in Inghilterra. Da questo momento non ha più fatto ritorno ad Acacias! Ora che Celia è morta Felipe continua a prendersi cura di lui a distanza? Non sappiamo se gli autori decideranno di far entrare nuovamente in scena Tano, ma sicuramente sarà un altro attore a interpretarlo, visto che dovrà avere dieci anni in più!

Trame Una Vita, il ritorno di Tano sarebbe un gran colpo di scena

Rivedremo Tano? Non ci sono notizie al riguardo, attualmente il ragazzo adottato da Celia e Felipe dovrebbe avere circa 24 anni. Il suo ritorno sicuramente sarebbe un gran bel colpo di scena per i telespettatori! Al momento, l’Alvarez Hermoso non sta vivendo un periodo sereno. Infatti, viene accusato di abuso dalla sua domestica! A portargli un po’ di serenità potrebbe pensarci appunto Tano, che però tornerebbe con grande amarezza ad Acacias a causa della morte di Celia. Pertanto, il ragazzo potrebbe scegliere di vendicare quanto accaduto alla madre.