Anticipazioni Una Vita cast, Silvia Marty di Paso Adelante arriva ad Acacias

Una Vita cast, arriva Silvia Marty di Paso Adelante: l’ex Ingrid Munoz approda ad Acacias 38

Ricordate Ingrid Munoz di Paso Adelante? I telespettatori di Una Vita saranno felici di accogliere la sua ex interprete, Silvia Marty, nel cast! Ebbene sì, l’attrice approda nel quartiere di Acacias 38. Proprio una bella notizia per il pubblico affezionato alla serie tv dedicata alla scuola di ballo e recitazione di Madrid e che ora segue la soap opera spagnola. Come si legge su Cultura en serie, si aggiungono nuovi personaggi al cast, che vanno a rafforzare la trama dei prossimi capitoli. Noi italiani da tempo non vediamo sul piccolo schermo il volto di Silvia Marty. Impossibile dimenticarla nelle vesti di Ingrid, nel corso delle sei stagioni della nota serie tv Paso Adelante (titolo originale UPA Dance). Le anticipazioni spagnole annunciano anche l’arrivo di altri personaggi nel ricco quartiere. Scendendo nel dettaglio, qualche settimana fa sono arrivati dal Messico Marcos e Anabel, interpretati da Marcial Álvarez e Olga Haenke. Padre e figlia si stabiliscono nel posto, per iniziare una nuova vita.

Paso Adelante, ecco chi è Silvia Marty nella trama di Una Vita

Silvia Marty di Paso Adelante approda nel cast di Una Vita. Dalle anticipazioni sappiamo che l’attrice, nota al grande pubblico spagnolo, interpreterà Soledad, la nuova cameriera di Marcos e Anabel, i due nuovi personaggi di cui vi abbiamo appena parlato. Non sarà un abitante di Acacias passivo, Soledad. Infatti, sappiamo che entrerà nel quartiere con forza, sfidando sia gli altri domestici che i loro signori. Quali sono i colpi di scena che ci attendono? Ricordiamo che la soap potrebbe essere a rischio, al momento. Le riprese sono state interrotte diverse settimane fa, a causa dell’emergenza legata al Coronavirus. Non sappiamo di preciso quante puntate avevano già registrato. Nonostante ciò, i telespettatori spagnoli potranno faranno in tempo a conoscere Soledad.

Una Vita anticipazioni spagnole: Soledad arriva ad Acacias, ma non sarà accolta bene

Soledad arriverà ad Acacias nel corso delle puntate spagnole che andranno in onda dal 4 all’8 maggio, precisamente dal capitolo 1250. La domestica si scontrerà subito con Anabel. Il suo atteggiamento non sarà, ovviamente, visto bene dagli altri domestici. Sebbene in Italia la ricordiamo come Ingrid Munoz di Paso Adelante, in Spagna è conosciuta anche per aver fatto parte del cast di altre serie Perdóname Señor, Niños robados o Amar es para siempre.