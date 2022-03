Anticipazioni Una Vita, Armando non torna? Ecco cosa succede a Susana

L’ex sarta di Acacias prende una decisione importante e proprio in quel momento accade qualcosa che non si aspettava

Nelle puntate di Una Vita tutto sembra far pensare che Armando si stia rifacendo un’altra vita lontano da Acacias. Proprio in questi giorni, Susana ha scoperto una foto sul giornale che ritrae il marito mentre sposa un’altra donna. Inizialmente qualcuno dubita che si tratti di lui, ma è proprio l’ex sarta a confermare che quello è proprio il diplomatico. Va segnalato che Susana è rimasta nel ricco quartiere spagnolo, mentre Armando ha fatto le valigie ed è partito per una nuova missione. Ovviamente, la Seler lo attende con ansia.

La foto pubblicata sul giornale getta nello sconforto più totale l’ex sarta di Acacias. Al suo fianco ci sono sempre Rosina e Liberto, i quali fanno di tutto affinché ritrovi il sorriso. Innanzitutto, il Seler cerca delle risposte mettendosi in contatto con delle sue conoscenze. Purtroppo riceve la conferma inaspettata: Armando ha sposato una principessa. Nessuno può credere che il diplomatico abbia davvero lasciato Susana in questo modo e che sia davvero diventato il marito di un’altra donna.

Pertanto, Liberto ipotizza che si tratti di una missione, visto che in Europa è appena scoppiata la guerra. Le anticipazioni di Una Vita rivelano che Susana non crede che Armando possa essersi risposato, visto che è ancora suo marito. Ma questo non basta a rasserenarla. E mentre anche Antonito parte per una missione, Rosina mette in atto un piano. Fa in modo che arrivi un regalo alla sua amica, facendole credere che sia da parte di Armando.

Liberto scopre tutto ed è convinto che questa sia la mossa sbagliata. Far credere a Susana che suo marito le ha appena inviato un cappello in regalo non è di certo la mossa ideale in questo momento. Infatti, l’ex sarta si illude che tutto sia apposto e che Armando presto farà ritorno ad Acacias. Quando notano questo, Liberto e Rosina soffrono e così decidono di dirle la verità.

A questo punto, Susana perde completamente la pazienza e decide di andare a Vienna. Liberto e Rosina non riescono, in alcun modo, a convincerla a fare il contrario. Così, l’ex sarta parte. Cosa accade a questo punto? Armando fa ritorno ad Acacias? Ebbene sì, il politico torna nel ricco quartiere spagnolo proprio quando Susana parte!

Una vera e propria coincidenza: Armando torna proprio quando sua moglie parte per cercarlo a Vienna. Senza perdere neppure un secondo, il politico va alla ricerca di Susana, la quale riceve un telegramma e torna anche lei ad Acacias. Questo andirivieni si conclude con un bel lieto fine!

Infatti, Susana e Armando si ritrovano con un romantico bacio nel centro di Acacias! A questo punto, il politico propone a sua moglie di lasciare la Spagna e andare a vivere insieme a New York!