Anticipazioni Un posto al sole, liti tra Viola ed Eugenio: cosa succederà

Un posto al sole: tensioni tra Viola ed Eugenio a causa del lavoro del magistrato

Il nuovo anno porterà liti e tensioni in una delle coppie più amate di Un posto al sole. Stiamo parlando di quella formata da Viola ed Eugenio. I due, dopo aver avuto il piccolo Antonio, si sono trasferiti a Torino dove la Bruni con fatica si è rifatta una vita divisa dalla sua famiglia. La coppia è tornata a Napoli per il processo a Diego e per le feste natalizie ma qualcosa sta rompendo la loro serenità. Nicotera ha infatti ricevuto una proposta di lavoro a Napoli: deve condurre una delicata indagine. Tutto questo ha sconvolto molto Viola che ha reagito in maniera violenta.Non vuole separarsi dal marito e non vuole che Eugenio stia lontano dal figlio; soprattutto Viola ha paura di rivivere i momenti di paura degli anni passati. Le discussioni sono pesanti e nessuno dei due sembra cedere di un millimetro dalla propria posizione. Cosa succederà?

Un posto a sole, la telefonata di Leone aumenta la distanza tra Eugenio e Viola

Cosa succederà alla coppia nelle prossime puntate? Le anticipazioni ci dicono che la tensione tra Viola ed Eugenio aumenterà anche a causa di una telefonata che quest’ultimo riceverà da Aldo Leone. Cosa ha in mente l’avvocato? Cosa vuole proporre all’amico magistrato? La reazione di Viola a questa telefonata non sarà delle migliori e la distanza tra i due aumenterà. Raffaele e Ornella, intanto, osservano impotenti la crisi che sta attraversando Viola. Se da un lato sono contenti di riaverla a Napoli, dall’altro sono preoccupati per lei.

Un posto al sole, cos’altro succede? Ferri e Viviana sono ai ferri corti

Settimana piena di liti a Palazzo Palladini. Roberto Ferri è infatti intervenuto nella spinosa situazione che si è creata tra Filippo e Viviana e sta cercando di ridurre la ragazza al silenzio. Ma stavolta il cattivissimo Roberto ha a che fare con un osso duro. Viviana è una bomba pronta ad esplodere e Serena si sta iniziando a insospettire. Ce la farà Filippo a passarla liscia? Per scoprirlo, non perdete l’appuntamento con Un posto al sole tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle ore 20.45 su Rai Tre.