Anticipazioni UeD, si parte alla grande: ospiti amati e primi baci

I protagonisti del Trono Over si stanno già dando da fare e tra le prime conoscenza è già scattato un bacio. Le nuove anticipazioni di Uomini e Donne, riportate da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, segnalano inoltre la presenza di una coppia molto amata in studio. Lavinia Mauro e Alessio Corvino, a qualche mese di distanza dalla scelta, sono tornati nel luogo dove si sono conosciuti, come ospiti. Della passata edizione, rappresentano l’unica coppia rimasta in piedi e, da quanto si evince sui social network, sembra proprio che siano affiatati e davvero molto innamorati.

Per quanto riguarda il Trono Over, oltre il ritorno di Barbara De Santi, le anticipazioni segnalano anche quello di Silvio. Quest’ultimo è una recente conoscenza di Gemma Galgani. La loro frequentazione non si è conclusa nel migliore dei modi. Convinto che la dama torinese non fosse realmente attratta da lui, Silvio ha lasciato il programma, durante la passata edizione. Ora, a distanza di mesi, ha deciso di rimettersi in gioco. Pare, però, che ormai la Galgani sia per lui un ricordo.

Infatti, Gemma a Uomini e Donne ha iniziato il suo nuovo percorso alla grande, con altri cavalieri. La storica dama sta conoscendo un cavaliere di 57 anni, Maurizio. I due sono usciti insieme, dopo la registrazione della scorsa settimana, e lei gli avrebbe affibbiato un soprannome: “pesciolino”. Il cavaliere si è presentato in esterna con un girasole, che non è arrivato in ottime condizioni per via del lungo viaggio da Pistoia.

Non solo, Gemma è già uscita anche con un altro cavaliere, Tonino, detto Tony. Tra loro è scattato un bacio a stampo! Come sempre ci pensa la Galgani a creare delle situazioni di cui parlare in studio. Ed è stato qui, oggi, che ha annunciato di voler conoscere solo Maurizio, mandando così a casa Tony.

Nel frattempo, ha avviato la sua prima conoscenza in questa edizione Cristina Tenuta. La dama sta conoscendo un cavaliere, Gianluca, e tra loro sembra andare tutto per il meglio. Ci sono delle novità anche su Roberta Di Padua. Nel parterre si sono aggiunti nuovi partecipanti e tra questi c’è Marco.

Il nuovo cavaliere si è sentito con tre dame. Una di queste è, appunto, Roberta. Tra tutte, ha deciso di uscire solo con lei, tanto che ha già messo fine alle altre due conoscenze. Parte bene, dunque, anche per la Di Padua questa nuova edizione.