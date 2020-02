Anticipazioni Trono Over, momento bollente in puntata: dama in imbarazzo

Trono Over anticipazioni, ancora liti tra Tina Cipollari e Gemma Galgani

Anticipazioni ghiotte sul Trono Over di Uomini e Donne: nell’ultima registrazione non si è visto solo Maria De Filippi abbandonare la registrazione all’improvviso dopo la lite con Armando Incarnato ma anche Tina Cipollari discutere col pubblico e Gemma Galgani incontrare i suoi vecchi ex. Vediamo subito i dettagli diffusi dal Vicolo delle news.

Anticipazioni Trono Over, ancora bilance in trasmissione

Si è partiti con Tina che ha preso in giro un signore che conosciamo tutti, cioè quello che in una delle scorse puntate le disse che non sarebbe arrivata a 70 anni come Gemma Galgani; per questo Tina l’ha definito un “gemmino” e da lì è partita tutta una lite che è sfociata in un momento che abbiamo già visto tante altre volte: l’opinionista ha voluto far pesare l’uomo, e la bilancia ha segnato 100 chili. E non è finita qui.

Gli ex di Gemma Galgani al Trono Over: nuovo speciale nelle prossime puntate

Le anticipazioni parlano anche dell’arrivo degli ex di Gemma in trasmissione; come sapete, gli amori di Gemma sono stati disposti su una cartina geografica voluta da Tina, e adesso si stanno presentando tutti in trasmissione per smentire o confermare il flirt (si è presentato anche Michele di Bari). Sarà un momento cue durerà parecchio: “La cosa – scrive il Vicolo – è durata almeno tre terzi di puntata se non mezza”.

Trono Over, momento bollente per Marcello Michisanti e Anna Maria

È stata poi la volta di Valentina Autiero che ha liquidato due corteggiatori che non le piacevano e ha voluto insistere su Andrea, ragazzo andato a UeD per Veronica Ursida che pare averla colpita parecchio. Non è mancato neanche un momento bollentissimo che ha coinvolto Marcello Michisanti e Anna Maria: “Lui – scrive il Vicolo – le dice di chiudere la gambe perché ha una minigonna e le si vede tutto, il parterre maschile dietro infatti era tutto con gli occhi spalancati e bramosi di guardarla”. Da domani puntate da non perdere!