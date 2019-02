Uomini e Donne anticipazioni, Giulia Cavaglia felice sul trono: la frecciatina di Tina Cipollari

Giulia Cavaglia sul trono è stata una notizia che ha sorpreso non poco i fan di Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice, d’altronde, quando le è stata fatta questa proposta, era reduce dal rifiuto di Lorenzo Riccardi e, secondo molti, avrebbe dovuto prendersi del tempo prima di rimettersi in gioco all’interno del programma. Secondo le male lingue, invece, la ragazza non aspettava altro. A pensarla così, per esempio, anche Tina Cipollari. L’opinionista, presente oggi alla registrazione del Trono Classico, nel vedere Giulia Cavaglia felice e serena in trasmissione ha preso la palla al balzo per lanciare una delle sue frecciatine alla nuova tronista. Quello che si sono dette le due è stato scritto pochi minuti fa su newsued.com.

Stando a quanto riportato dalla talpa del blog, Giulia Cavaglia, entrata in puntata, ha dichiarato di stare abbastanza bene. A queste sue parole, allora, Tina Cipollari ha replicato a tono dicendo: “Beh, insomma, che ci vuole a dimenticare certe cose”, riferendosi – ovviamente – al trascorso con Lorenzo Riccardi. A prendere le difese della Cavaglia, però, pare sia intervenuta Maria De Filippi in persona. La conduttrice, rivolgendosi alla sua opinionista, ha detto: “È più semplice dimenticare qualcosa che non è mai nato”. La De Filippi, così facendo, ha messo a tacere la polemica sul nascere. Giulia riuscirà a far ricredere anche gli spettatori più scettici? Per scoprilo, ovviamente, non ci resta che aspettare.

Uomini e Donne anticipazioni Trono Classico, Giulia Cavaglia punta i corteggiatori di Angela: critiche alla sorella di Chiara Nasti

Per le sue prime esterne, stando alle anticipazioni pubblicate, Giulia Cavaglia avrebbe scelto di portare fuori due corteggiatori di Angela. Tra questi c’era Luca, ex corteggiatore di Teresa Langella chiamato in studio dalla sorella di Chiara Nasti. Il fatto che la tronista napoletana si sia detta attratta da questo ragazzo ha sollevato non poche polemiche in studio. Angela aveva detto la scorsa settimana di non amare molto gli uomini che si mostrano troppo sui social e Luca, che è molto attivo su Instagram, pare rientrare tra questi. Chiara, allora, ha cercato di spiegare meglio la sua posizione ma, nel farlo, è stata molto criticata dal pubblico presente alla registrazione.